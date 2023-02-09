«Честный и превосходный»: Глава «Вятского кваса» о национальном продукте

Чтобы товар стал национальной гордостью России, нужно сделать продукт честный по цене и превосходный по качеству, рассказал директор ООО КФ «Вятич» (бренд Вятский квас) Руслан Владимиров в беседе с НСН.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что нужно создать товары, которые стали бы национальной гордостью России, пишет НСН.



«Нужно сделать продукт честный по цене и превосходный по качеству, чтобы он стал национальной гордостью», - отметил Владимиров.