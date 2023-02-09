«Честный и превосходный»: Глава «Вятского кваса» о национальном продукте
Глава «Вятского кваса» Владимиров в беседе с НСН рассказал, что нужно делать, чтобы продукт стал национальной гордостью.
Чтобы товар стал национальной гордостью России, нужно сделать продукт честный по цене и превосходный по качеству, рассказал директор ООО КФ «Вятич» (бренд Вятский квас) Руслан Владимиров в беседе с НСН.
Ранее президент России Владимир Путин сказал, что нужно создать товары, которые стали бы национальной гордостью России, пишет НСН.
«Нужно сделать продукт честный по цене и превосходный по качеству, чтобы он стал национальной гордостью», - отметил Владимиров.
Он посетовал на излишнее регулирование со стороны государства и большое количество нововведений, которые усложняют работу, приведя в пример обязательную наклейку марки «Честный знак». По словам собеседника НСН, с каждым годом растет давление государства на бизнес, хотя и перспективы у отечественного производителя есть.
«Российский покупатель зачастую предпочитает импортный товар или услугу отечественному, так как руководствуется соотношением цена-качество. Найдя баланс между честной ценой и хорошим качеством, российские товары смогут составить конкуренцию зарубежным», - подчеркнул бизнесмен.
«Наш пивзавод, например, производит пиво для немецкой сети супермаркетов. То есть, немецкий покупатель предпочитает российское пиво», - поделился Руслан Владимиров.
Также бизнесмен отметил, что уход многих зарубежных компаний ощущается довольно болезненно для потребителя. Например, сам Владимиров пока не может найти альтернатив покинувшему РФ магазину Uniqlo.
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