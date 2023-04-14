«Сырая технология»: Дипфейки назвали пока непригодными для мошенничества

Накануне сообщалось, что фракция ЛДПР готовит законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за использование в интернете технологии изменения с помощью нейросети фото и видео людей (дипфейк) в мошеннических целях. Отмечается, что законопроект предусматривает изменения в статьи УК, связанные с мошенничеством, кражей, вымогательством и присвоением или растратой чужого имущества. Никита Куликов отметил, что сегодня подобный закон, скорее всего, не будет работать.

«Нельзя сказать, что дипфейки в мошеннических схемах занимают какую-то глобальную или сильно доминирующую позицию. Это совершенно не так, технология еще достаточно сыровата. В то же время, если говорить про изменение голоса, а это тоже одна из разновидностей дипфейка… То в теории, можно сказать, что это более распространенная схема. Подделывают голос, выдавая себя за других: за родственников, детей, внуков. При этом подделать голос пытались и раньше. Базово дипфейки кого-то и могут ввести в заблуждение, когда они будут доработаны. Но если посмотреть на схемы обмана телефонного мошенничества, там и без дипфейка все достаточно печально обстоит», - сказал Куликов.

Он отметил, что сегодня закон об уголовной ответственности за применение дипфейков для мошенничества вряд ли будет работать. По словам Куликова, есть вопросы к тому, каким именно способом будут выявлять дипфейки.