«Сырая технология»: Дипфейки назвали пока непригодными для мошенничества
Дипфейки смогут ввести людей в заблуждение тогда, когда технология будет полностью доработана, отметил в эфире НСН Никита Куликов.
Дипфейки редко применяют в мошеннических целях, технология еще достаточно сыровата, рассказал член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме РФ, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов в интервью НСН. По его словам, изменение голоса – это тоже одна из разновидностей дипфейка, однако многие мошенники обходятся и без этого.
Накануне сообщалось, что фракция ЛДПР готовит законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за использование в интернете технологии изменения с помощью нейросети фото и видео людей (дипфейк) в мошеннических целях. Отмечается, что законопроект предусматривает изменения в статьи УК, связанные с мошенничеством, кражей, вымогательством и присвоением или растратой чужого имущества. Никита Куликов отметил, что сегодня подобный закон, скорее всего, не будет работать.
«Нельзя сказать, что дипфейки в мошеннических схемах занимают какую-то глобальную или сильно доминирующую позицию. Это совершенно не так, технология еще достаточно сыровата. В то же время, если говорить про изменение голоса, а это тоже одна из разновидностей дипфейка… То в теории, можно сказать, что это более распространенная схема. Подделывают голос, выдавая себя за других: за родственников, детей, внуков. При этом подделать голос пытались и раньше. Базово дипфейки кого-то и могут ввести в заблуждение, когда они будут доработаны. Но если посмотреть на схемы обмана телефонного мошенничества, там и без дипфейка все достаточно печально обстоит», - сказал Куликов.
Он отметил, что сегодня закон об уголовной ответственности за применение дипфейков для мошенничества вряд ли будет работать. По словам Куликова, есть вопросы к тому, каким именно способом будут выявлять дипфейки.
«Говорить, что следует вводить какую-то уголовную ответственность за дипфейки… Возможно, в перспективе, через три-пять лет это и можно сделать. Сейчас это будет не особо работающий закон. К тому же, не совсем понятно, кто будет выявлять, где дипфейк, а где нет, особенно после того, что произошла какая-то мошенническая схема. Потерпевший должен будет это как-то сохранить, записать, потом предъявить. Это должны будут изучить и дать правовую оценку. За принятием закона нужно будет подтягивать правовую практику, экспертность», - резюмировал Куликов.
Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил в интервью «Парламентской газете», что не исключает появления к концу года механизма маркировки дипфейков. При этом депутат Олег Матвейчев в интервью «Радиоточке НСН» отмечал, что дипфейки сегодня активно совершенствуются, повышается уровень развития графики и графических редакторов. По его словам, создание механизма маркировки дипфейков — это насущная необходимость.
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