В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за использование дипфейков для мошенничества

«Законопроект предусматривает изменения в статьи УК, связанные с мошенничеством, кражей, вымогательством и присвоением или растратой чужого имущества», — отметили в ЛДПР.

При использовании deepfake виновным за мошенничество будет грозить до 5 лет заключения, за вымогательство — до 4 лет колонии, за кражу и присвоение либо растрату чужого имущества — до 2 лет лишения свободы.

Депутаты отмечают, что технология deepfake становится дополнительным инструментом для злоумышленников, и законодатели «должны дать на это ответ».

