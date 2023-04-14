В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за использование дипфейков для мошенничества
Фракция ЛДПР готовит законопроект об уголовном наказании за использование технологий изменения фото и видео с помощью нейросети (deepfake) в мошеннических целях, депутаты предлагают наказывать за подобные преступления лишением свободы на срок до 5 лет. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале фракции.
«Законопроект предусматривает изменения в статьи УК, связанные с мошенничеством, кражей, вымогательством и присвоением или растратой чужого имущества», — отметили в ЛДПР.
При использовании deepfake виновным за мошенничество будет грозить до 5 лет заключения, за вымогательство — до 4 лет колонии, за кражу и присвоение либо растрату чужого имущества — до 2 лет лишения свободы.
Депутаты отмечают, что технология deepfake становится дополнительным инструментом для злоумышленников, и законодатели «должны дать на это ответ».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru