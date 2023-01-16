«Проблема в полный рост»: Борьбу с дипфейками назвали бесконечной
Как только появятся программы, которые начнут распознавать дипфейки, тут же разработают алгоритмы, которые будут обходить их работу, отметил в эфире НСН аналитик Эльдар Муртазин.
В течение трех-четырех лет мир заполонит огромное количество дипфейков, кого-то будут хотеть скомпрометировать, а кто-то захочет поместить себя в то место, где он никогда не был, чтобы просто повыделываться перед знакомыми, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с НСН.
Накануне ТАСС со ссылкой на пресс-службу «ВКонтакте» сообщил, что социальная сеть занимается разработкой сервиса для распознавания фейков на фото и видео. Отмечается, что функция будет запущена в течение полугода. Эльдар Муртазин считает, что создание подобных программ повлечет за собой создание алгоритмов для их обхода.
«Это борьба меча и щита, она будет извечной. Если у нас появляются дипфейки, то должны быть программы, которые позволяют их распознавать и сообщать об этом. Не думаю, что в этой борьбе будет однозначный победитель, потому что как только появляется программа, которая способна определять фальшивки, тут же появляются алгоритмы, которые позволяют обходить работу таких программ. Сегодня качество фальшивок такое, что они близки к реальности. По сути, когда вы видите фотографию, вы не можете сказать, реальное это фото или монтаж. В течение трех-четырех лет появятся подобные возможности для видео, и проблема встанет в полный рост, потому что нас заполонит огромное количество дипфейков», - сказал Муртазин.
Он отметил, что во многом «ВКонтакте» решил создать сервис для распознавания фейков на фото и видео, потому что государства в разных странах мира заставляют маркировать соцсети поддельный контент. Муртазин указал, что со временем такие требования будут и в России.
«Кого-то захотят скомпрометировать, кто-то, наоборот, будет помещать себя в то место, где он никогда не был, чтобы пофорсить перед своими знакомыми и друзьями. Кто-то будет подделывать видео и фотографии для того, чтобы получить какие-то преимущества в жизни. По сути, создание средств борьбы является приоритетом для многих компаний. Сегодня государства в разных странах мира заставляют маркировать соцсети поддельный контент. Для соцсетей в России это тоже будет постепенно. Для них важно иметь инструмент, который может маркировать такие видео и фото», - резюмировал Муртазин.
Как сообщили НСН в пресс-службе «ВКонтакте», с помощью новой технологии можно будет проверить фотографии и видео на наличие манипуляций, связанных с лицом: изменения в редакторах или замена одного человека на другого.
«ВКонтакте» уже ведет работу над технологией распознавания дипфейков. Появится возможность проверить загруженные на платформу фотографии или ролики на наличие манипуляций, связанных с лицом, например, изменение в редакторах или замена одного человека на другого. Пользователи смогут проводить самостоятельно проверку видео и изображений на достоверность», - сказали в пресс-службе.
Ранее, 30 декабря, «Коммерсант» сообщал, что правительство России планирует профинансировать разработку программ по распознаванию сгенерированного контента (дипфейк – ред. НСН) до 2030 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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