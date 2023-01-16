«Проблема в полный рост»: Борьбу с дипфейками назвали бесконечной

Накануне ТАСС со ссылкой на пресс-службу «ВКонтакте» сообщил, что социальная сеть занимается разработкой сервиса для распознавания фейков на фото и видео. Отмечается, что функция будет запущена в течение полугода. Эльдар Муртазин считает, что создание подобных программ повлечет за собой создание алгоритмов для их обхода.

«Это борьба меча и щита, она будет извечной. Если у нас появляются дипфейки, то должны быть программы, которые позволяют их распознавать и сообщать об этом. Не думаю, что в этой борьбе будет однозначный победитель, потому что как только появляется программа, которая способна определять фальшивки, тут же появляются алгоритмы, которые позволяют обходить работу таких программ. Сегодня качество фальшивок такое, что они близки к реальности. По сути, когда вы видите фотографию, вы не можете сказать, реальное это фото или монтаж. В течение трех-четырех лет появятся подобные возможности для видео, и проблема встанет в полный рост, потому что нас заполонит огромное количество дипфейков», - сказал Муртазин.

Он отметил, что во многом «ВКонтакте» решил создать сервис для распознавания фейков на фото и видео, потому что государства в разных странах мира заставляют маркировать соцсети поддельный контент. Муртазин указал, что со временем такие требования будут и в России.