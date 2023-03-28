МИД призвал к законодательному регулированию дипфейков

Государствам нужно заняться законодательным регулированием проблемы дипфейков. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее мнению, государства также должны быть готовы оперативно мобилизовать очевидцев, которые смогли бы опровергнуть информационный вброс, сгенерированный при помощи технологии дипфейка. Об этом Захарова заявила в эфире программы «Антифейк» на Первом канале.

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Дипфейк - технология, позволяющая создавать и заменять элементы на существующих фотографиях и видео с помощью искусственного интеллекта и нейросетей.

В российском законодательстве не закреплено понятие нейросетей, заявил президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН. По его словам, система дипфейка уже во многих странах наказывается законом, например, в Китае, если совершено какое-то преступление.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФейкМария ЗахароваМИД РФ

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