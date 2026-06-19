Сын Бари Алибасова раскрыл грязные подробности конфликта с бывшей женой
Наследник продюсера Бари Алибасова дал эксклюзивное интервью РЕН ТВ, в котором раскрыл новые подробности затяжного конфликта с десятой женой Ариной. Споры в звездной семье не утихают несколько месяцев и сопровождаются взаимными обвинениями в избиениях, похищении ребенка и употреблении запрещенных веществ.
Бари Алибасов-младший утверждает, что у его бывшей супруги была наркозависимость еще до начала их отношений, а их годовалая дочь Эмма начинала плакать при виде матери. Именно поэтому, по словам отца, он был вынужден в спешке увезти ребенка из Нижнего Новгорода в Москву. Сама Арина категорически отвергает все обвинения, предоставив соответствующую экспертизу, и настаивает на разводе с установлением четкого графика общения с дочерью.
Особый резонанс получил инцидент на первом дне рождения девочки, когда Арина приехала в квартиру с журналистами и сотрудниками полиции, обвинив супруга в том, что ему не дают видеться с ребенком. Алибасов-младший назвал визит бывшей жены провокацией, поскольку семейные посиделки просто отложили на полчаса из-за затянувшейся съемки у его отца.
Адвокат Алибасова-младшего Юлия Вербицкая сообщила, что защита готова к любым проверкам и предлагает провести независимую психолого-психиатрическую экспертизу в отношении обоих родителей. Семья будет настаивать на проведении судебных заседаний в закрытом режиме, чтобы оградить маленькую Эмму от публичности.
Ранее Бари Алибасов-младший заявил, что у отца диагностирована деменция, при этом его состояние остается стабильным, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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