Сын Бари Алибасова раскрыл грязные подробности конфликта с бывшей женой

Наследник продюсера Бари Алибасова дал эксклюзивное интервью РЕН ТВ, в котором раскрыл новые подробности затяжного конфликта с десятой женой Ариной. Споры в звездной семье не утихают несколько месяцев и сопровождаются взаимными обвинениями в избиениях, похищении ребенка и употреблении запрещенных веществ.

Бари Алибасов-младший утверждает, что у его бывшей супруги была наркозависимость еще до начала их отношений, а их годовалая дочь Эмма начинала плакать при виде матери. Именно поэтому, по словам отца, он был вынужден в спешке увезти ребенка из Нижнего Новгорода в Москву. Сама Арина категорически отвергает все обвинения, предоставив соответствующую экспертизу, и настаивает на разводе с установлением четкого графика общения с дочерью.