ОБЖ в школе — один из самых важных предметов, который не только дает знания, но и помогает спасти жизнь. Об этом в пресс-центре НСН заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Больше всего времени дети проводят в школе, и родители должны подогреть внимание к такому предмету, как ОБЖ. На мой взгляд, это один из важнейших предметов. Если все предметы дают знания, то физкультура, труд и ОБЖ — это те предметы, которые дают практику, навыки. Это крайне важно. ОБЖ — тот предмет, который может быть интересен и родителям и способен спасти ребенку жизнь. Помимо ОБЖ, есть “Разговоры о важном”, есть советы отцов при каждом детском омбудсмене в каждом регионе. Например, в Москве есть такой проект, как “Мужской разговор”, когда кто-то из родителей класса приходит к ребятам и рассказывает о каких-то важных темах, в том числе о вопросах безопасности. Особенно хорошо, когда приходит успешный отец с хорошо поставленной речью, который не боится детей. Мы готовим отцов к этому разговору, чтобы их слушали. Сами отцы на это с удовольствием идут», — сказала Ярославская.