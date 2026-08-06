«Спасает жизнь»: ОБЖ назвали самым главным школьным предметом

ОБЖ дает не только знания, но и практические навыки по безопасности, он важен не только детям, но и взрослым, сказала НСН Ольга Ярославская.

ОБЖ в школе — один из самых важных предметов, который не только дает знания, но и помогает спасти жизнь. Об этом в пресс-центре НСН заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Больше всего времени дети проводят в школе, и родители должны подогреть внимание к такому предмету, как ОБЖ. На мой взгляд, это один из важнейших предметов. Если все предметы дают знания, то физкультура, труд и ОБЖ — это те предметы, которые дают практику, навыки. Это крайне важно. ОБЖ — тот предмет, который может быть интересен и родителям и способен спасти ребенку жизнь. Помимо ОБЖ, есть “Разговоры о важном”, есть советы отцов при каждом детском омбудсмене в каждом регионе. Например, в Москве есть такой проект, как “Мужской разговор”, когда кто-то из родителей класса приходит к ребятам и рассказывает о каких-то важных темах, в том числе о вопросах безопасности. Особенно хорошо, когда приходит успешный отец с хорошо поставленной речью, который не боится детей. Мы готовим отцов к этому разговору, чтобы их слушали. Сами отцы на это с удовольствием идут», — сказала Ярославская.

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Собеседница НСН также указала на необходимость работы с родителями.

«Надо работать с семьей, с родителями, беспечность которых порой поражает. Например, они не понимают, что нужно одевать ребенка в яркую одежду, что это не про красоту, а про безопасность. Они смеются, когда мы говорим, что ребенка в лесу надо держать за руку. Вложить что-то в подрастающее поколение более эффективно, чем переделывать взрослого человека», — добавила она.

Ранее инструктор по безопасности поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Нина Маньковская заявила в пресс-центре НСН, что родители обязательно должны знать круг общения ребенка и личным примером приучить его предупреждать, куда он идет и с кем, — в этом случае при необходимости можно будет быстрее начать поиски.

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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