Десятая жена Алибасова-младшего подала иск о защите чести и достоинства

Супруга предпринимателя Бари Алибасова-младшего Арина Алибасова обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также потребовала компенсацию морального вреда. Об этом она сообщила РЕН ТВ.

По ее словам, поводом стали высказывания мужа в эфире федерального телеканала, где он комментировал спор о месте проживания их несовершеннолетней дочери. В интервью он заявил, что жена якобы употребляет психоактивные вещества и может представлять угрозу для ребенка. Арина Алибасова отвергла эти обвинения и назвала их необоснованными.

В подтверждение своей позиции она представила медицинскую справку от наркологов, а также заключение экспертов о побоях, которые, по ее утверждению, ей нанес супруг.

В иске она требует обязать мужа опровергнуть распространенные сведения и выплатить 50 тыс. рублей компенсации. Кроме того, она подала заявление о привлечении его к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП «Побои», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
