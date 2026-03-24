Десятая жена Алибасова-младшего подала иск о защите чести и достоинства

Супруга предпринимателя Бари Алибасова-младшего Арина Алибасова обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также потребовала компенсацию морального вреда. Об этом она сообщила РЕН ТВ.

По ее словам, поводом стали высказывания мужа в эфире федерального телеканала, где он комментировал спор о месте проживания их несовершеннолетней дочери. В интервью он заявил, что жена якобы употребляет психоактивные вещества и может представлять угрозу для ребенка. Арина Алибасова отвергла эти обвинения и назвала их необоснованными.