Десятая жена Алибасова-младшего подала иск о защите чести и достоинства
Супруга предпринимателя Бари Алибасова-младшего Арина Алибасова обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также потребовала компенсацию морального вреда. Об этом она сообщила РЕН ТВ.
По ее словам, поводом стали высказывания мужа в эфире федерального телеканала, где он комментировал спор о месте проживания их несовершеннолетней дочери. В интервью он заявил, что жена якобы употребляет психоактивные вещества и может представлять угрозу для ребенка. Арина Алибасова отвергла эти обвинения и назвала их необоснованными.
В подтверждение своей позиции она представила медицинскую справку от наркологов, а также заключение экспертов о побоях, которые, по ее утверждению, ей нанес супруг.
В иске она требует обязать мужа опровергнуть распространенные сведения и выплатить 50 тыс. рублей компенсации. Кроме того, она подала заявление о привлечении его к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП «Побои», передает «Радиоточка НСН».
- «Хайп на вундеркинде»: Психолог согласилась оценить консультацию 13-летней Алисы Тепляковой
- СМИ: В Петербурге выявили случай оспы обезьян
- «Европа скулит»: Рогов призвал не рассчитывать на переговоры по Украине после Ирана
- Спрос на Египет вырос втрое на фоне изменений туристического рынка
- Миллиардов нет: Заславский объяснил «заморозку» Национального театрального центра
- СМИ: Принц Саудовской Аравии подталкивает Трампа к войне с Ираном
- Пока не до раскладушек: Чем порадует Apple на конференции разработчиков
- Водителям напомнили, когда нужно менять документы на автомобиль
- Юрист посоветовала готовить финансовую подушку перед разводом