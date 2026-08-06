Деятельность фонда Human Rights Foundation признали нежелательной в РФ

В ведомстве указали, что фонд занимается распространением дискредитирующей российскую армию информации, а также оказывает поддержку организациям, которые ранее были признаны нежелательными в РФ.

«Human Rights Foundation привлекается к разработке рекомендаций для администрации США по введению санкций в отношении граждан России, пытается отслеживать финансовые потоки из РФ в целях дальнейшей заморозки российских активов за рубежом», - говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность нидерландского фонда Dalan Fund, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».