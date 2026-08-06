Деятельность фонда Human Rights Foundation признали нежелательной в РФ
Деятельность американского фонда Human Rights Foundation признали нежелательной на территории России. Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что фонд занимается распространением дискредитирующей российскую армию информации, а также оказывает поддержку организациям, которые ранее были признаны нежелательными в РФ.
«Human Rights Foundation привлекается к разработке рекомендаций для администрации США по введению санкций в отношении граждан России, пытается отслеживать финансовые потоки из РФ в целях дальнейшей заморозки российских активов за рубежом», - говорится в сообщении.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность нидерландского фонда Dalan Fund, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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