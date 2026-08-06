Власти Москвы не планирую продлевать сезон проката СИМ в зимний период

Московские власти не рассматривают возможность аренды электросамокатов в холодное время года. Об этом со ссылкой на Департамент транспорта столицы сообщает ТАСС.

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В ведомстве указали, что конструкция электросамоката не предназначена для эксплуатации зимой.

«Поэтому с наступлением заморозков сезон проката в столице завершится, и все СИМ отправятся в сервисные центры до следующей весны», - говорится в сообщении.

В Департаменте добавили, что зимой курьеры «передвигаются на специальных электровелосипедах с большими колесами и зимней резиной». Кроме того, они проходят профессиональную подготовку.

Ранее в Госавтоинспекции заявили, что аварийность с электросамокатами выросла в России на треть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЗимаМоскваэлектросамокат

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