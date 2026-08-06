Иммунолог усомнился в абсолютной гиппоаллергенности новой породы собак из США
Идея удаления провоцирущего аллергию гена у животного сама по себе неплоха, однако аллергенных молекул у собак и кошек несколько, заявил НСН Владимир Болибок.
Ученые не вывели полностью гипоаллергенную собаку, так как удалили только ген, формирующий наиболее агрессивную аллергенную молекулу, при этом остаются и другие молекулы, которые также могут вызывать реакцию организма, объяснил НСН аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Американская биотехнологическая компания Kindred Companion Sciences заявила о создании первых гипоаллергенных собак. Как передает издание BusinessWire, ученые использовали технологию редактирования генома, изменив ген, отвечающий за выработку аллергена Can f 1. Они утверждают, что на здоровье и развитие животных вмешательство не повлияло. Болибок усомнился, что получившиеся образцы действительно полностью гипоаллергенны, однако отметил эффективность самого подхода.
«В России чаще встречается аллергия на кошек, так как у нас в стране они наиболее распространены в качестве домашних животных. Если говорить про Штаты, то у них наоборот, больше всего домашних животных — это собаки. Для них этот аллерген является наиболее актуальным. Использовать подход иллюминации аллергена на самом животном, то есть чтобы животное было на самом деле гипоаллергенным — почему бы и нет? Но у кошки восемь молекул, которые аллергию вызывают, и очень редко бывает, когда пациент обследуется, и выясняется, что у него аллергия только на одну молекулу. У собак аллергенных молекул семь, просто Can f 1 — это самая отъявленная, на нее чаще всего аллергия возникает. Ну, не будет реакции на эту молекулу, будет на другие. Мы человека не переделываем, у него остается генетическая предрасположенность к аллергии такого типа», — пояснил медик.
Собеседник НСН подчеркнул, что существуют вакцины, которые аналогичным образом частично блокируют выработку аллергенных молекул у животных. Это не убирает аллергию полностью, но значительно купирует симптомы.
«У нас есть ветеринарная аллерговакцина, которая называется Hypocat. Она используется для кошек. Но ее вводят самому животному, в итоге у кошки начинает меньше вырабатываться аллерген. Не до конца, но гораздо меньше. Но это все паллиативы, которые не помогают выздороветь. Что касается вакцины, у нас периодически, может, раз в пять лет, начинаются сенсации, публикации, что разработана вакцина то на аллергию на кошек, то на аллергию на собак. Но пока никому не удавалось это сделать», — рассказал Болибок.
Он добавил, что наиболее оптимальный способ справиться с аллергией — убрать аллерген, а вот медикаментозное лечение при постоянном контакте с возбудителем дает много побочных эффектов.
«Чем чаще люди встречаются с аллергеном, тем сильнее они и болеют. У нас вся аллергология начинается с вопроса: мы можем избавить пациента от самого аллергена, чтобы он с ним не контактировал? Если человек не контактирует с аллергеном, он совершенно здоров. Но чем дольше вы будете контактировать с аллергеном, тем больше ущерба вы нанесете вашему здоровью. Потому что аллергия — это воспаление. Воспаление укорачивает вашу жизнь, и на его фоне будут развиваться различные еще всякие заболевания, вплоть до онкологии. Так что при аллергии животное из семьи надо удалить. Я думаю, жизнь и здоровье человека дороже. Медикаментозный способ есть, можно обратиться к аллергологу. Он выпишет тонну лекарств, и вы будете это принимать, посадите печень, почки, а там дело дойдет и до гормональной терапии. Оно вам надо?» — предупредил врач.
Ранее Владимир Болибок в пресс-центре НСН рассказывал, что предрасположенность к аллергии передается по наследству, и если оба родители склонны к заболеванию, вероятность, что их ребенок станет аллергиком равна 95%.
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