Он добавил, что наиболее оптимальный способ справиться с аллергией — убрать аллерген, а вот медикаментозное лечение при постоянном контакте с возбудителем дает много побочных эффектов.

«Чем чаще люди встречаются с аллергеном, тем сильнее они и болеют. У нас вся аллергология начинается с вопроса: мы можем избавить пациента от самого аллергена, чтобы он с ним не контактировал? Если человек не контактирует с аллергеном, он совершенно здоров. Но чем дольше вы будете контактировать с аллергеном, тем больше ущерба вы нанесете вашему здоровью. Потому что аллергия — это воспаление. Воспаление укорачивает вашу жизнь, и на его фоне будут развиваться различные еще всякие заболевания, вплоть до онкологии. Так что при аллергии животное из семьи надо удалить. Я думаю, жизнь и здоровье человека дороже. Медикаментозный способ есть, можно обратиться к аллергологу. Он выпишет тонну лекарств, и вы будете это принимать, посадите печень, почки, а там дело дойдет и до гормональной терапии. Оно вам надо?» — предупредил врач.

Ранее Владимир Болибок в пресс-центре НСН рассказывал, что предрасположенность к аллергии передается по наследству, и если оба родители склонны к заболеванию, вероятность, что их ребенок станет аллергиком равна 95%.

