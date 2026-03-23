Сын Бари Алибасова сообщил о деменции у отца
У продюсера Бари Алибасова диагностирована деменция, при этом его состояние остается стабильным. Об этом «Ленте.ру» рассказал его сын Бари Алибасов-младший.
По его словам, заболевание проявляется в забывчивости в бытовых мелочах, тогда как важные вещи продюсер по-прежнему помнит. Он отметил, что в последние пять лет состояние не ухудшается, а сам Алибасов продолжает давать интервью и вести профессиональную деятельность.
Сын продюсера также сообщил, что его отец самостоятельно справляется с повседневными делами, включая приготовление пищи и уборку.
Кроме того, Алибасов занимается возрождением группы «Интеграл», которая была основана около 60 лет назад. В ближайшее время планируется презентация обновленного проекта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Сын Бари Алибасова сообщил о деменции у отца
- СК обвинил топ-менеджеров в хищении 135 миллионов рублей у Минобороны
- Юмор и зверушки: «Котам Эрмитажа 2» предрекли сборы в 500 млн рублей
- США обсуждают возможную встречу Трампа с Лукашенко
- В Германии подали новый иск к фигуранту дела о «Северных потоках»
- СМИ: Иран пообещал «сюрпризы» для Трампа в ближайшие дни
- Психиатр объяснил, почему девушки страдют депрессией чаще мужчин
- Военный самолет разбился в Колумбии, на борту могли быть 125 человек
- Возвращение спустя четыре года: Роднина ответила критикам Камилы Валиевой
- Путин подписал закон об усилении контроля за тарифами ЖКУ