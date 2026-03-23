Сын Бари Алибасова сообщил о деменции у отца

У продюсера Бари Алибасова диагностирована деменция, при этом его состояние остается стабильным. Об этом «Ленте.ру» рассказал его сын Бари Алибасов-младший.

По его словам, заболевание проявляется в забывчивости в бытовых мелочах, тогда как важные вещи продюсер по-прежнему помнит. Он отметил, что в последние пять лет состояние не ухудшается, а сам Алибасов продолжает давать интервью и вести профессиональную деятельность.

Жена Алибасова-младшего заявила о побоях и конфликте из-за дочери

Сын продюсера также сообщил, что его отец самостоятельно справляется с повседневными делами, включая приготовление пищи и уборку.

Кроме того, Алибасов занимается возрождением группы «Интеграл», которая была основана около 60 лет назад. В ближайшее время планируется презентация обновленного проекта, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
