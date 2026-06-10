Умная и хорошая девушка из хорошей семьи не будет обращать внимание на автомобиль мужчины, а необразованная начнет именно с этого, рассказала НСН сваха и телеведущая Роза Сябитова.



Треть опрошенных россиянок не рассматривают отношения с молодым человеком без автомобиля. По данным исследования, только 21% женщин готовы встречаться с мужчиной без машины. Еще 46% надеются, что автомобиль у партнера появится со временем. При этом 33% вовсе не рассматривают отношения с мужчиной без авто. Об этом сообщает ТАСС. Сябитову огорчили такие цифры.