Знакомство с колесами: Сябитова назвала абсурдом требование автомобиля от мужчины
Для хороших умных девушек с прекрасным образованием и любящими родителями автомобиль будет совсем не главным, заявила НСН Роза Сябитова.
Умная и хорошая девушка из хорошей семьи не будет обращать внимание на автомобиль мужчины, а необразованная начнет именно с этого, рассказала НСН сваха и телеведущая Роза Сябитова.
Треть опрошенных россиянок не рассматривают отношения с молодым человеком без автомобиля. По данным исследования, только 21% женщин готовы встречаться с мужчиной без машины. Еще 46% надеются, что автомобиль у партнера появится со временем. При этом 33% вовсе не рассматривают отношения с мужчиной без авто. Об этом сообщает ТАСС. Сябитову огорчили такие цифры.
«Мне грустно наблюдать за новым поколением невест. Оно по своей психологии возвращается к древнерусскому периоду, когда у мужчины должны была быть лошадь. До 19 века состоятельность жениха определялась именно этим, а также наличием дома. В современном мире лошадь заменяет автомобиль. У нас до сих пор роли в семье распределяются традиционно: мужчина отвечает за семью как кормилец, а женщина за внутреннюю форму. Вот здесь у девочек включаются природные инстинкты и родовая программа. Они работают, потому что в большинстве своем девушки сейчас, особенно зумеры, не образованны, не хотят учиться, родители воспитанием не занимались. Поэтому все возвращается к инстинктам. Для хороших умных девушек с прекрасным образованием и любящими родителями автомобиль будет совсем не главным. Я как водитель с 30-летним стажем могу точно сказать, что еще вполне естественно, что не все могут водить машину. Да и зачем? Мужчина имеет право водить или не водить, ездить с водителем. Это абсурдные требования молодых девушек», — подчеркнула она.
Ранее психолог Ольга Мануковская в пресс-центре НСН призвала девушек не стесняться делать первые шаги в отношениях.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Мама - Асмус, папа - Прилучный: Звезда «Буратино» исполнила мечту в «Холопе 3»
- Лавров обвинил Запад в окончательном разрушении системы безопасности в Европе
- Ударит не больно? Чем грозят санкции ЕС на импорт российской рыбы
- Песков: Борьба России за свои регионы завершится победой
- Знакомство с колесами: Сябитова назвала абсурдом требование автомобиля от мужчины
- ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Запорожской области
- В Москве взорвался автомобиль сотрудника научно-производственного предприятия
- СМИ: Британия поможет Украине в разработке альтернативы Patriot
- Дробыш предложил отправить Киркорова на «Интервидение»
- Опасный «сугроб»: Пух угрожает собакам из-за попадания в дыхательные пути