Знакомство с колесами: Сябитова назвала абсурдом требование автомобиля от мужчины

Для хороших умных девушек с прекрасным образованием и любящими родителями автомобиль будет совсем не главным, заявила НСН Роза Сябитова.

Умная и хорошая девушка из хорошей семьи не будет обращать внимание на автомобиль мужчины, а необразованная начнет именно с этого, рассказала НСН сваха и телеведущая Роза Сябитова.

Треть опрошенных россиянок не рассматривают отношения с молодым человеком без автомобиля. По данным исследования, только 21% женщин готовы встречаться с мужчиной без машины. Еще 46% надеются, что автомобиль у партнера появится со временем. При этом 33% вовсе не рассматривают отношения с мужчиной без авто. Об этом сообщает ТАСС. Сябитову огорчили такие цифры.

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«Мне грустно наблюдать за новым поколением невест. Оно по своей психологии возвращается к древнерусскому периоду, когда у мужчины должны была быть лошадь. До 19 века состоятельность жениха определялась именно этим, а также наличием дома. В современном мире лошадь заменяет автомобиль. У нас до сих пор роли в семье распределяются традиционно: мужчина отвечает за семью как кормилец, а женщина за внутреннюю форму. Вот здесь у девочек включаются природные инстинкты и родовая программа. Они работают, потому что в большинстве своем девушки сейчас, особенно зумеры, не образованны, не хотят учиться, родители воспитанием не занимались. Поэтому все возвращается к инстинктам. Для хороших умных девушек с прекрасным образованием и любящими родителями автомобиль будет совсем не главным. Я как водитель с 30-летним стажем могу точно сказать, что еще вполне естественно, что не все могут водить машину. Да и зачем? Мужчина имеет право водить или не водить, ездить с водителем. Это абсурдные требования молодых девушек», — подчеркнула она.

Ранее психолог Ольга Мануковская в пресс-центре НСН призвала девушек не стесняться делать первые шаги в отношениях.

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ФОТО: РИА Новости
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