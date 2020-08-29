Сябитова госпитализирована из-за коронавируса
Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова разместила в своем аккаунте в Instagram видео из больницы.
Сябитова, находясь в больничной палате, рассказала, что оказалась в клинике с подозрением на коронавирус.
При этом женщина высказала надежду, что недомогание может иметь какие-то другие причины.
«Чувствую себя нормально», — отметила Сябитова.
Телеведущая сказала, что будет сообщать подписчикам о своем самочувствии.
Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН отметил, что так называемая вторая волна коронавируса уже прошла летом.
«Понятие "второй волны" еще появилось во времена гриппозных эпидемий. Начинается эпидемия гриппа, которую вызывает вирус гриппа А. Проходит эта эпидемия, и в конце ее вдруг у пациентов начинают выделять вирус гриппа типа Б. И тогда начинают говорить о начале "второй волны". А то, что сейчас принимают за "вторую волну", это лишь усиление заражаемости и заболеваемости, что связано с нашей безалаберностью», - сказал Зуев.
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