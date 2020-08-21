ВОЗ назвала сроки завершения пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что пандемия COVID-19 завершится менее чем за два года. Об этом в ходе брифинга заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
«У нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Так что мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года», - цитирует главу ВОЗ РИА Новости.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН объяснил, от чего зависит уровень заражаемости в российских регионах.
«Где более безалаберная ситуация, там и заражаемость и заболеваемость выше. Самые безопасные регионы – самые малонаселенные. В Москве плато, потому что мегаполис. Публика в большом количестве идет без масок. Самые опасные люди – это бессимптомники. Это здоровые люди, но вирусоносители», - сказал он.
Ранее в пятницу глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что российскую вакцину от коронавируса могут начать поставлять в другие страны весной 2021 года, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru