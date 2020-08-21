ВОЗ назвала сроки завершения пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что пандемия COVID-19 завершится менее чем за два года. Об этом в ходе брифинга заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

«У нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Так что мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года», - цитирует главу ВОЗ РИА Новости.