«Священника научит жизнь»: В РПЦ одобрили возрождение военного духовенства
Военным священником может стать даже молодой священнослужитель, хотя жизненный опыт до принятия сана играет важную роль, сказал НСН Андрей Ткачев.
К специфическому служению священников никто не готовит, однако военное духовенство нужно в современной армии, тому немало примеров в истории. Об этом НСН заявил протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев.
Ранее в Госдуме прошел круглый стол на тему «Церковь, государство, армия: историческая традиция и современные аспекты соработничества». В его рамках депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что в России сегодня существует потребность в институте военного духовенства, тем более в условиях проведения специальной военной операции. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Картаполов добавил, что взаимодействие церкви и армии должно постоянно совершенствоваться. Ткачев отметил, что специфическому служению священники обучаются на практике.
«К тюремному, кладбищенскому, больничному или военному служению священников никто не готовит. Все происходит от Бога, в каждом частном случае по-своему. Важен жизненный опыт человека до принятия священства. Если он имеет в своей биографии военный опыт, понимает специфику такой работы, ему будет легче работать в военной среде, равно как человеку, окончившему мединститут, будет легче служить в клинике и работать среди медиков и больных. Однако отмечу, что стать военным священником может даже молодой священнослужитель — в зависимости от ревности, сердечного желания. Его научит сама жизнь, общение в военной среде неизбежно обогатит священника, и совсем скоро он уже будет отличаться от штатного духовенства», — сказал Ткачев.
Собеседник НСН также подчеркнул особый статус военного священника.
«Согласно международным конвенциям, он попадает под категорию “нонкомбатант”. Это люди, которые присутствуют на театре военных действий, исполняют свою работу, но не воюют с оружием в руках. Туда же относятся, например, медики и парамедики. Не будучи гражданским лицом, военный священник может иметь звание, выполнять должностные функции, например, замполита или помощника замполита, но он не берет в руки оружие, он не является ни наводчиком, ни корректировщиком огня, ни командиром боевой машины, ни командиром боевого подразделения. А вот поднять дух бойцов, утешить раненого, участвовать в офицерском совете по каким-то важным вопросам гуманитарного или военного характера он вполне может», — добавил протоиерей.
В заключение Ткачев напомнил о роли военного духовенства в истории.
«Если мы вспомним историю Российской империи, мы найдем огромное количество ситуаций, когда священники выполняли самые разные функции, вплоть до подъема бойцов в атаку не с ружьем, не с пистолетом, но с крестом в руках. Священники также исповедовали и причащали бойцов. Все христианские страны имели у себя капелланскую службу. В советский период у нас было падение в этом отношении, хотя в ВОВ в партизанском движении тоже были свои нюансы (например, Псковская православная миссия). Сейчас мы возвращаемся к той практике, которая была прервана историческими событиями прошедшей эпохи», — подытожил он.
Ранее настоятель патриаршего подворья при штабе ракетных войск стратегического назначения, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 077 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 270 / сут.
- Законы мешают ЕС использовать российские замороженные активы
- Politico: передача Украине истребителей может стать «логистическим кошмаром»
- Правительство РФ предложило особый порядок расчёта прожиточного минимума для новых регионов
- «КиноПоиск» удалит из своих библиотек «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей»
- Сахаровскому центру предписали выселиться из музея-квартиры академика
- СМИ: Верзилову* предъявили обвинение в распространении фейков о армии РФ
- Пригожин назвал Стрелкова неэффективным бойцом
- СМИ: вдову Иосифа Кобзона госпитализировали в Москве
- Захар Прилепин вступил в Росгвардию и отправился в зону СВО
- Трамп заявил о риске ядерного конфликта из-за передачи Украине западных танков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru