«Священника научит жизнь»: В РПЦ одобрили возрождение военного духовенства

Ранее в Госдуме прошел круглый стол на тему «Церковь, государство, армия: историческая традиция и современные аспекты соработничества». В его рамках депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что в России сегодня существует потребность в институте военного духовенства, тем более в условиях проведения специальной военной операции. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Картаполов добавил, что взаимодействие церкви и армии должно постоянно совершенствоваться. Ткачев отметил, что специфическому служению священники обучаются на практике.

«К тюремному, кладбищенскому, больничному или военному служению священников никто не готовит. Все происходит от Бога, в каждом частном случае по-своему. Важен жизненный опыт человека до принятия священства. Если он имеет в своей биографии военный опыт, понимает специфику такой работы, ему будет легче работать в военной среде, равно как человеку, окончившему мединститут, будет легче служить в клинике и работать среди медиков и больных. Однако отмечу, что стать военным священником может даже молодой священнослужитель — в зависимости от ревности, сердечного желания. Его научит сама жизнь, общение в военной среде неизбежно обогатит священника, и совсем скоро он уже будет отличаться от штатного духовенства», — сказал Ткачев.

Собеседник НСН также подчеркнул особый статус военного священника.

«Согласно международным конвенциям, он попадает под категорию “нонкомбатант”. Это люди, которые присутствуют на театре военных действий, исполняют свою работу, но не воюют с оружием в руках. Туда же относятся, например, медики и парамедики. Не будучи гражданским лицом, военный священник может иметь звание, выполнять должностные функции, например, замполита или помощника замполита, но он не берет в руки оружие, он не является ни наводчиком, ни корректировщиком огня, ни командиром боевой машины, ни командиром боевого подразделения. А вот поднять дух бойцов, утешить раненого, участвовать в офицерском совете по каким-то важным вопросам гуманитарного или военного характера он вполне может», — добавил протоиерей.