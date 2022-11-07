Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб в зоне спецоперации
Настоятель патриаршего подворья при штабе ракетных войск стратегического назначения, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Васильев погиб утром 6 ноября при исполнении пастырских обязанностей, указывает телеканал «360».
Как отметил представитель РПЦ, священнику неоднократно приходилось бывать в командировках в местах ведения боевых действий. В частности, отец Михаил был в Чечне в начале 2000-х годов, в Сирии, и в последнее время находился в зоне спецоперации, пишет «Свободная пресса».
Епископ Зеленоградский выразил соболезнования родным и близким погибшего священника.
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