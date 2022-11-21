Клирик псковского храма умер от ранений, полученных в зоне СВО
После двух недель борьбы за жизнь от полученных ранений скончался воинский священник 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова иерей Александр Цыганов, сообщается в Telegram-канале Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
Александр Цыганов умер от ранений, полученных в зоне СВО. Он попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым.
Священник был тяжело ранен 6 ноября, был доставлен в Севастополь и перенес несколько операций.
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