Священник рекомендовал не навязывать неверующим поздравления с Пасхой
Чтобы не создавать лишний повод для конфликта, не стоит поздравлять неверующих людей с Пасхой – они могут счесть его навязыванием. Об этом заявил РИА Новости клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.
«Надо быть осторожным, потому что для многих неверующих людей поздравление с Пасхой может восприниматься как навязывание. Нужно ориентироваться на реакцию людей, чтобы на Пасху не возникло конфликтных ситуаций и споров о вере. Если ты знаешь, что человек не верующий и что для него это будет лишний повод для конфликта и разделений, не поздравляй», - посоветовал священнослужитель.
Он также пояснил, что поздравлять не христиан с пасхальными торжествами некорректно. При этом иноверцев, например, мусульман, уместно поздравить с праздниками, которые они отмечают. Клирик отметил естественность того, что «они поздравляют с Пасхой нас».
Ранее врач-диетолог Ольга Шмелёва на пресс-конференции НСН предупредила об опасности пасхальных куличей.
«Нас ждет высококалорийный праздник, как и все праздники в России, исходя из особенностей национальной кухни. Я призываю использовать менее жирный творог, который менее калорийный и содержит больше белка. Кулич – это тоже высококалорийный продукт. Надо понимать, что он является источником углеводов, зачастую пустых углеводов», - сказала Шмелева.
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