Священник рекомендовал не навязывать неверующим поздравления с Пасхой

«Надо быть осторожным, потому что для многих неверующих людей поздравление с Пасхой может восприниматься как навязывание. Нужно ориентироваться на реакцию людей, чтобы на Пасху не возникло конфликтных ситуаций и споров о вере. Если ты знаешь, что человек не верующий и что для него это будет лишний повод для конфликта и разделений, не поздравляй», - посоветовал священнослужитель.

Он также пояснил, что поздравлять не христиан с пасхальными торжествами некорректно. При этом иноверцев, например, мусульман, уместно поздравить с праздниками, которые они отмечают. Клирик отметил естественность того, что «они поздравляют с Пасхой нас».

Ранее врач-диетолог Ольга Шмелёва на пресс-конференции НСН предупредила об опасности пасхальных куличей.

«Нас ждет высококалорийный праздник, как и все праздники в России, исходя из особенностей национальной кухни. Я призываю использовать менее жирный творог, который менее калорийный и содержит больше белка. Кулич – это тоже высококалорийный продукт. Надо понимать, что он является источником углеводов, зачастую пустых углеводов», - сказала Шмелева.



