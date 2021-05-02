Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой
Российский лидер Владимир Путин поздравил со Светлым Христовым Воскресением православных христиан и всех граждан страны, отмечающих Пасху. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», — сказал президент.
Глава государства отметил востребованную и плодотворную деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий по поддержанию гражданского мира и согласия, развитию межрелигиозного и межнационального диалога.
«Церковь неустанно продвигает в обществе высокие идеалы и семейные традиции, а также заботится о воспитании подрастающего поколения, делает многое для решения социальных проблем», - подчеркнул Путин.
Президент обратил внимание на заботу церкви о воспитании подрастающего поколения и продвижение семейных традиций в обществе, ее работу для решения социальных проблем.
«Сегодня, как это всегда бывало в трудные времена, церковь направляет свое подвижническое служение на духовную поддержку людей, помогает им выстоять», - цитирует президента пресс-служба Кремля.
Владимир Путин, подчеркнул, что ответственная и востребованная деятельность достойна искреннего уважения и признания.
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