Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», — сказал президент.

Глава государства отметил востребованную и плодотворную деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий по поддержанию гражданского мира и согласия, развитию межрелигиозного и межнационального диалога.

«Церковь неустанно продвигает в обществе высокие идеалы и семейные традиции, а также заботится о воспитании подрастающего поколения, делает многое для решения социальных проблем», - подчеркнул Путин.

Президент обратил внимание на заботу церкви о воспитании подрастающего поколения и продвижение семейных традиций в обществе, ее работу для решения социальных проблем.

«Сегодня, как это всегда бывало в трудные времена, церковь направляет свое подвижническое служение на духовную поддержку людей, помогает им выстоять», - цитирует президента пресс-служба Кремля.

Владимир Путин, подчеркнул, что ответственная и востребованная деятельность достойна искреннего уважения и признания.

