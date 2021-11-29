Свобода вместо чипизации. Психолог объяснил эффект от переименования QR-кодов

«Я думаю, это не повлияет. Как это не называй, чем больше разница в жизни человека по наличию или отсутствию у него QR-кода, тем больше он будет думать, что это принудительные вещи и увеличится нежелание это делать. В разговорах постоянно упоминают QR-код. Вряд ли, если даже на официальном уровне это будет переименовано, люди перестанут это называть так, как называют», - сказал Жавнеров.

По его словам, важно, какую терминологию будут использовать «на местах».

«По сути, здесь вопрос не в том, как мы это называем в новостях и в телевизоре, а как это будут называть люди, задающие вопросы на местах. Если человек приходит в ресторан, у него спросят: «У вас есть QR-код?» Если все говорят про QR-код, если это даже называется «паспорт здоровья», то это никого волновать не будет», - пояснил психолог.

При этом Жавнеров указал, что новый термин должен ассоциироваться у россиян со «свободой».

«Можно сделать что-то связанное с COVID-free. Сейчас делают мероприятия в таком формате, и подразумевается, что там будут только люди с QR-кодами. Было бы здорово назвать это «COVID-free паспортом» или «билетом», показывающим, что человек освобожден от коронавируса. В любом случае, люди, которые долгое время об этом рассуждают, у них в голове «термин» уже состоялся и для них вряд ли что-то поменяется. А вот для тех, кто только начинает знакомиться с этой ситуацией, если такие есть, это может быть удобнее. Увидев «COVID-free паспорт», они скажут: "Я хочу его получить. С ним я могу идти, куда хочу, потому что я клевый"», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».