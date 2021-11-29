СМИ: Власти обсуждают новое название документа с QR-кодами
Российские власти обсуждают возможные названия документа, по которому граждане с прививкой от коронавируса, медотводом либо официально переболевшие смогут посещать общественные места в случае введения ограничений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание — всего лишь инструмент передачи информации, а документ, позволяющий расширить COVID-ограничения, должен называться иначе.
Отмечается, что в РФ с помощью социологических исследований тестируются разные варианты наименования документа для привитых и переболевших. В частности, рассматриваются варианты «паспорт здоровья», «зеленый паспорт» (Green pass), «ковипасс», «санитарный паспорт», пишет Ura.ru.
Власти намерены минимально использовать термин «QR-код» в публичной риторике из-за негативного отношения к нему. По словам источников РБК, чуть более 50% россиян — в том числе и прошедшие вакцинацию — отрицательно относятся к этому словосочетанию. Некоторые граждане считают его «сатанинским», а также воспринимают как инструмент ограничения свобод.
Между тем СМИ сообщили, что законопроект о введении системы QR-кодов может быть принят до 1 февраля 2022 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru