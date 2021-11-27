Володин намерен изучить более 610 тысяч комментариев к его посту о QR-кодах

«Очевидно, одному с таким объемом справиться не получится. Постараюсь организовать эту работу, чтобы ознакомиться со всеми комментариями, прозвучавшими от вас за это время. Для нас важно, чтобы все конструктивные предложения были изучены и учтены», — написал он в своем Telegram-канале.

Парламентарий поблагодарил пользователей за высказанные мнения и пообещал «и дальше по всем важным темам получать обратную связь, используя возможности социальных сетей».

Ранее Володин поддержал позицию главврачей, написавших открытое письмо противникам ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Он рассказал о работе парламента по введению QR-кодов и указал на повышенный общественный резонанс, вызванный данными законопроектами, напоминает Газета. ru.

Правительство РФ 12 ноября направило в Госдуму законопроекты о введении в общественных местах и на транспорте QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 или перенесенное заболевание, напоминает РИА ФАН. Планировалось, что первое чтение документов пройдет в середине декабря.

