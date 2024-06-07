«Потеряют бизнес»: Депутат Свинцов отверг запрет рекламы в Instagram для россиян
Предложение о полном запрете рекламы в запрещенных соцсетях нанесет ущерб российской экономике, предприниматели не смогут перестроиться, заявил НСН депутат Госдумы Андрей Свинцов.
Запрет на рекламу в запрещенных в России соцсетях Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) может навредить бизнесу, поэтому не стоит предпринимать столь категоричных решений, заявил в интервью НСН зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Ассоциация блогеров и агентств обратилась к замглавы комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антону Горелкину с просьбой не ограничивать рекламные интеграции в запрещенных соцсетях, сообщает РБК со ссылкой на текст обращения. Парламентарий сообщил, что законопроект о подобном запрете могут внести в Госдуму в ближайшее время. По словам Свинцова, необходимо изучить реакцию бизнес-сообщества.
«Надо поддерживать отечественные площадки, но прямой запрет – контрмеры. Западные площадки имеют свою аудиторию. Многие годами выстраивали рекламные кампании внутри запрещенных соцсетей. Если сейчас в момент это обрезать – не все смогут перестроиться, многие потеряют бизнес. От жестких запретов я бы перешел к вопросу дискуссии. Президент говорил – важно не действовать по принципу «назло маме отморожу уши». Нужно использовать все возможности для усиления собственной экономики. Стоит посоветоваться с представителями бизнеса, провести максимально широкое обсуждение, уточнить, насколько чувствительным будет подобный запрет», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, размещение рекламы в запрещенных соцсетях нельзя считать нарушением, если такая деятельность подтверждается документально, при этом блогеры платят налоги.
«Блогеры, которые активно продвигают себя, как медийных персон, все оформлены как ИП, кто-то открывает и ООО. Все деньги от брендов они действительно получают в России в рублях, платят налоги. Не вижу критической необходимости в запрете», - резюмировал он.
Ранее сообщалось, что российские рекламодатели в 2023 году потратили на продвижение своих товаров и услуг в соцсети Instagram 900 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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