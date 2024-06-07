«Потеряют бизнес»: Депутат Свинцов отверг запрет рекламы в Instagram для россиян

Как добавил собеседник НСН, размещение рекламы в запрещенных соцсетях нельзя считать нарушением, если такая деятельность подтверждается документально, при этом блогеры платят налоги.

«Блогеры, которые активно продвигают себя, как медийных персон, все оформлены как ИП, кто-то открывает и ООО. Все деньги от брендов они действительно получают в России в рублях, платят налоги. Не вижу критической необходимости в запрете», - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что российские рекламодатели в 2023 году потратили на продвижение своих товаров и услуг в соцсети Instagram 900 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

