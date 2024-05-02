В России предложили запретить упоминание Instagram и Facebook

Размещение рекламы в социальных сетях Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), а также реклама самих этих социальных сетей должны быть запрещены, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин в своем телеграм-канале. Так он прокомментировал новость о том, что суд в России впервые оштрафовал человека на 300 тысяч рублей за кражу идеи рилса (короткое видео) в Instagram.

Уточняется, что риелтор из Подмосковья увидела видеоролик, который в точности повторял ее предыдущее видео. Женщина обратилась в суд из-за кражи идеи и выиграла его.

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Горелкин был возмущен тем, что суд занимается защитой интересов людей, которые в целях получения коммерческой выгоды осознанно обходят ограничения, введенные государством и пользуются запрещенными соцсетями.

По его словам, следует запретить не только рекламу этих соцсетей, но и также любые публичные упоминания названий этих платформ и призывы подписываться. Этим сейчас злоупотребляют многие звезды шоу-бизнеса, не понимая, какие риски это несет для их аудитории, отметил Горелкин.

Ранее Горелкин сообщил, что интернет-энциклопедию «Википедия» могут заблокировать по требованию закона, запрещающего популяризацию VPN-сервисов. Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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