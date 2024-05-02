В России предложили запретить упоминание Instagram и Facebook

Размещение рекламы в социальных сетях Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), а также реклама самих этих социальных сетей должны быть запрещены, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин в своем телеграм-канале. Так он прокомментировал новость о том, что суд в России впервые оштрафовал человека на 300 тысяч рублей за кражу идеи рилса (короткое видео) в Instagram.

Уточняется, что риелтор из Подмосковья увидела видеоролик, который в точности повторял ее предыдущее видео. Женщина обратилась в суд из-за кражи идеи и выиграла его.