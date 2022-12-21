Свежие звезды: Сергей Зверев назвал имена новых российских дизайнеров

В России появляются новые дизайнеры, однако есть те, которые «летают» в облаках, отметил в эфире НСН Сергей Зверев. 

Дизайнер должен уметь делать все своими руками и понимать технологии создания одежды, один из таких дизайнеров – это Марина Жарова, рассказал суперзвезда Сергей Зверев в пресс-центре НСН.

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«Для меня было открытие: новый российский дизайнер Марина Жарова. Она сама все шьет, своими руками. Круто, когда дизайнер умеет делать все сам. Сам дизайнер должен понимать, видеть технологии. Дизайнеры в основном сейчас летают в облаках, а бедные технологи после их фантазий выкручиваются. Все это далеко не профессионально», - сказал Зверев.

Ранее международный стилист Александр Белов в пресс-центре НСН отмечал, что для зимнего гардероба хорошо подойдет белый цвет и оттенки красного, если речь идет про встречу Нового года.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:РоссияСергей Зверев
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