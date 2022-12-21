Стилист назвал трендовые цвета одежды для зимы

«Сейчас зима, на улице грязно, много снега. Важно, чтобы одежда была теплой, удобной и стильной. Если вы надеваете на себя пуховик, важно, чтобы он был элегантный. Людям кажется, что, когда им холодно, главное укутаться в какое-нибудь одеяло и пойти. Бывает одежда и теплая, и стильная, и при этом удобная. Зимой хорошо будут подходить такие цвета, как белый, оттенки красного, если мы говорим про встречу Нового года. Все-таки это праздник. Важно выглядеть нарядно и хорошо», - сказал Белов.

Ранее генеральный директор группы компаний «Портновская мануфактура Shishkin» Дмитрий Шишкин в интервью ТАСС заявил, что российские бренды одежды смогут в течение двух-трех лет занять до 50% отечественного рынка.

