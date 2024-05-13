В Харьковской области принудительно эвакуируют 113 детей-сирот

Принудительную эвакуацию 113 проживающих в приграничных районах детей-сирот объявило руководство Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

Синегубов: Под Харьковом эвакуировали более 4 тыс. человек

Отмечается, что сирот эвакуируют из Изюмского, Купянского и Богодуховского районов. Также, по словам Синегубова, добровольно покинули Волчанскую общину с опекунами девять детей.

Ранее сообщалось, что ВСУ на фоне продвижения российских военных в Харьковской области перебрасывают дополнительные силы, чтобы стабилизировать ситуацию на северо-восточной линии фронта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дети-сиротыСпецоперацияЭвакуация

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