В Харьковской области принудительно эвакуируют 113 детей-сирот
Принудительную эвакуацию 113 проживающих в приграничных районах детей-сирот объявило руководство Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава военной администрации региона Олег Синегубов.
Отмечается, что сирот эвакуируют из Изюмского, Купянского и Богодуховского районов. Также, по словам Синегубова, добровольно покинули Волчанскую общину с опекунами девять детей.
Ранее сообщалось, что ВСУ на фоне продвижения российских военных в Харьковской области перебрасывают дополнительные силы, чтобы стабилизировать ситуацию на северо-восточной линии фронта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru