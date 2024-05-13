Тело россиянина нашли в реке в Анталье

Гражданин России погиб в турецкой провинции Анталья, его тело было найдено в реке в понедельник, 13 мая. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

Там уточнили, что тело россиянина 1987 года рождения было обнаружено в реке Дим. Жандармерия города Аланья проводит по этому делу оперативно-следственные мероприятия. Причины смерти выясняют судмедэксперты, сообщили в дипмиссии.

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Генконсульство заявило, что готово оказать родственникам погибшего содействие.

Ранее сообщалось, что уроженец Литвы Андрей Кушлевич, убивший в турецком Бодруме россиянку Ирину Двизову и ее 15-летнюю дочь, задержан немецкими правоохранителями.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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