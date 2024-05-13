Экс-глава Вологды Шулепов стал фигурантом дела о взятке

СУ СКР по Вологодской области возбудило два уголовных дела против бывшего главы Вологды, экс-депутата Госдумы Евгения Шулепова. Его подозревают в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий.

По данным следствия, Шулепов в 2008-2016 годах (тогда он занимал пост главы Вологды) занимался реализацией программ переселения из аварийных домов с нарушениями. Чиновник расходовал денежные средства, выделяемые на реализацию адресных программ, на заключение муниципальных контрактов со строительными организациями, по заведомо завышенной стоимости, сообщил региональный СКР.

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Также следствие считает, что Шулепов знал, что жилые дома в областном центре непригодны для проживания, но не обеспечил их признание аварийными и подлежащими сносу. В итоге они не были включены в муниципальные программы переселения.

Бывшего мэра Вологды также подозревают в получении взятки от руководителя некой строительной организации. Сам Шулепов заявил, что дела против него сфабрикованы.

Ранее экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова отправили в СИЗО на два месяца. Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в размере пяти млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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