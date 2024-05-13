Экс-глава Вологды Шулепов стал фигурантом дела о взятке
СУ СКР по Вологодской области возбудило два уголовных дела против бывшего главы Вологды, экс-депутата Госдумы Евгения Шулепова. Его подозревают в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий.
По данным следствия, Шулепов в 2008-2016 годах (тогда он занимал пост главы Вологды) занимался реализацией программ переселения из аварийных домов с нарушениями. Чиновник расходовал денежные средства, выделяемые на реализацию адресных программ, на заключение муниципальных контрактов со строительными организациями, по заведомо завышенной стоимости, сообщил региональный СКР.
Также следствие считает, что Шулепов знал, что жилые дома в областном центре непригодны для проживания, но не обеспечил их признание аварийными и подлежащими сносу. В итоге они не были включены в муниципальные программы переселения.
Бывшего мэра Вологды также подозревают в получении взятки от руководителя некой строительной организации. Сам Шулепов заявил, что дела против него сфабрикованы.
Ранее экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова отправили в СИЗО на два месяца. Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в размере пяти млн рублей.
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