Макаревича призвали лишить звания народного артиста России

Музыканта, основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) снова призвали лишить звания народного артиста Российской Федерации.

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«Мы неоднократно обращались по этому товарищу, чтобы лишить звания народного артиста России, но нам приходили ответы, что нет такой процедуры, что не могут этого сделать. <…> Мы еще раз просим лишить звания народного артиста России Макаревича, предателя Родины, потому что мы считаем, что он не заслуживает получать пенсию в нашей стране. Он получает деньги из Российского бюджета», - сказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Кроме того, Макаревича повторно оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Музыканту придется выплатить 30 тысяч рублей. Соответствующее решение вынес Таганский суд Москвы.

Ранее Макаревич рассказал, что очень хочет победы Украины в конфликте с Россией и считает дни до нее, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ходе разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, думая, что разговаривает с президентом Украины, Макаревич сказал, что в первый день победы приедет на Украину и даст «бешеный концерт».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыНародный АртистМузыкантыАндрей Макаревич

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