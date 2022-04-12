Стилист: Chanel не вправе запрещать клиентам носить вещи бренда в России
Александр Белов отметил, что только государство может накладывать какие-либо ограничения на ввоз или вывоз товаров.
Частные компании не могут вводить ограничения на ввоз товара в ту или иную страну, заявил международный стилист Александр Белов в пресс-центре НСН, комментируя ситуацию с брендом Chanel.
«Российские потребители могут не простить такую выходку известного бренда, так и во всем мире, многие не любят, когда другие нации притесняют. Они понимают, что модный дом как-то делит. Это может обидеть всех людей, которые чувствительны к этому, которые толерантны. Когда мы видим, что эти сумки предлагается продавать и привозить в Москву с неким соглашением, что вы не будете носить их в России, спрашивать ваш паспорт и так далее. Это соглашение незаконно, как проверить, что носить в России их не будешь. Ввоз и вывоз может контролировать только государство, частная компания не может запретить вывоз какого-то товара», - рассказал он.
Ранее стилист Сергей Зверев в пресс-центре НСН заявил, что не собирается носить вещи бренда Chanel в ближайшее время.
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