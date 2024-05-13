В Воронеже отравились более 20 курсантов института МВД
Прокуратура Воронежской области объявила о проведении проверки по факту отравления 23 курсантов Воронежского института МВД России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что семеро курсантов находятся в инфекционной больнице, ещё 16 - на амбулаторном лечении.
«В институте организована проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства, при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», - заключили в прокуратуре.
Ранее выступающий за «Сочи» венесуэльский футболист Серхио Кордова в своих соцсетях заявил, что его одноклубники, которые отравились перед матчем с грозненским «Ахматом» ели «одно и то же», и назвал инцидент «необычным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru