В Воронеже отравились более 20 курсантов института МВД

Прокуратура Воронежской области объявила о проведении проверки по факту отравления 23 курсантов Воронежского института МВД России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что семеро курсантов находятся в инфекционной больнице, ещё 16 - на амбулаторном лечении.

«В институте организована проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства, при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», - заключили в прокуратуре.

Ранее выступающий за «Сочи» венесуэльский футболист Серхио Кордова в своих соцсетях заявил, что его одноклубники, которые отравились перед матчем с грозненским «Ахматом» ели «одно и то же», и назвал инцидент «необычным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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