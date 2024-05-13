В России объявили в розыск командующего харьковской группировкой ВСУ

Госдума утвердила все кандидатуры вице-премьеров

Дрон упал на парковку предприятия в Белгороде

Доктор Мясников назвал три «убийцы» здоровья россиян

Экспорт мороженого из РФ в Китай за I квартал вырос в шесть раз

Фестиваль русской литературы, приуроченный к юбилеям Пушкина и Ахматовой, открылся на юге Индии