В России объявили в розыск командующего харьковской группировкой ВСУ
МВД РФ объявило в розыск бригадного генерала Михаила Драпатого, который 11 мая был назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» Вооружённых сил Украины (ВСУ). Соответствующая карточка появилась в базе розыска российского ведомства.
Отмечается, что Драпатый разыскивается по статье УК, однако по какой именно - не уточняется.
Также в карточке говорится, что украинский генерал был переобъявлен в розыск.
Ранее карточки президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главы государства Петра Порошенко исчезли из базы розыска МВД России, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Паша Техник рассказал, что ему обещали вернуть украденную куртку за 250 тысяч рублей
- Умер вице-чемпион Олимпиады и ученый Евгений Браго
- СМИ: Глава «Газпрома» Миллер пообещал оставить футболистов «Зенита» без бонусов
- В возрасте 85 лет умер актер и каскадер Владимир Жариков
- Рекламный щит упал в Мумбаи во время пыльной бури, есть погибшие
- Семь мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Белгорода
- Столтенберг: Украину не будет смысла восстанавливать в случае ее поражения
- В России объявили в розыск командующего харьковской группировкой ВСУ
- Более 170 участников митинга за отставку Пашиняна были задержаны в Ереване
- Экс-глава Вологды Шулепов стал фигурантом дела о взятке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru