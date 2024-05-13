В России объявили в розыск командующего харьковской группировкой ВСУ

МВД РФ объявило в розыск бригадного генерала Михаила Драпатого, который 11 мая был назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» Вооружённых сил Украины (ВСУ). Соответствующая карточка появилась в базе розыска российского ведомства.

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Отмечается, что Драпатый разыскивается по статье УК, однако по какой именно - не уточняется.

Также в карточке говорится, что украинский генерал был переобъявлен в розыск.

Ранее карточки президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главы государства Петра Порошенко исчезли из базы розыска МВД России, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияРозыскМВД РФВСУ

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