Российские средства ПВО сбили 16 снарядов РСЗО Vampire ВСУ над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили 16 снарядов РСЗО Vampire ВСУ над Белгородской областью, заявили в Минобороны России.

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В российском оборонном ведомстве также отметили, что около 16:10 над Белгородской областью был сбит беспилотник самолетного типа.

Ранее сообщалось, что четыре сотрудника МЧС пострадали в результате атаки беспилотника в Донецкой народной республике, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ОбстрелБелгородская областьВСУУкраинаПВО

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