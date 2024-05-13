Российские средства ПВО сбили 16 снарядов РСЗО Vampire ВСУ над Белгородской областью
13 мая 202417:29
Российские средства ПВО уничтожили 16 снарядов РСЗО Vampire ВСУ над Белгородской областью, заявили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве также отметили, что около 16:10 над Белгородской областью был сбит беспилотник самолетного типа.
Ранее сообщалось, что четыре сотрудника МЧС пострадали в результате атаки беспилотника в Донецкой народной республике, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru