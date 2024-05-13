Российская легкоатлетка Гулиева оспорила лишение медали Олимпиады-2012
Легкоатлетка Екатерина Гулиева подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о своей дисквалификации, сообщает Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).
Гулиеву ранее дисквалифицировали на основе базы данных Московской антидопинговой лаборатории до 27 марта 2026 года.
Результаты Гулиевой, которых она достигла с 17 июля 2012 года по 20 октября 2014 года, были аннулированы. Она также лишилась серебряной медали на Олимпийских играх 2012 года, полученной за второе место на дистанции 800 метров.
В 2019 году россиянка вышла замуж за турецкого легкоатлета азербайджанского происхождения Рамиля Гулиева, после чего получила право выступать за сборную Турции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 170 участников митинга за отставку Пашиняна были задержаны в Ереване
- Экс-глава Вологды Шулепов стал фигурантом дела о взятке
- В Харьковской области принудительно эвакуируют 113 детей-сирот
- В Воронеже отравились более 20 курсантов института МВД
- Тело россиянина нашли в реке в Анталье
- Российская легкоатлетка Гулиева оспорила лишение медали Олимпиады-2012
- Российские средства ПВО сбили 16 снарядов РСЗО Vampire ВСУ над Белгородской областью
- Рублев проиграл 109-й ракетке мира на «Мастерсе» в Риме
- ЦБ: Годовая инфляция в РФ по итогам второго квартала 2024 года составит 7,7%
- Художник Никас Сафронов оставит государству квартиру и картины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru