Российская легкоатлетка Гулиева оспорила лишение медали Олимпиады-2012

Легкоатлетка Екатерина Гулиева подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о своей дисквалификации, сообщает Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

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Гулиеву ранее дисквалифицировали на основе базы данных Московской антидопинговой лаборатории до 27 марта 2026 года.

Результаты Гулиевой, которых она достигла с 17 июля 2012 года по 20 октября 2014 года, были аннулированы. Она также лишилась серебряной медали на Олимпийских играх 2012 года, полученной за второе место на дистанции 800 метров.

В 2019 году россиянка вышла замуж за турецкого легкоатлета азербайджанского происхождения Рамиля Гулиева, после чего получила право выступать за сборную Турции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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