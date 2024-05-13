Рублев проиграл 109-й ракетке мира на «Мастерсе» в Риме

Российский теннисист Андрей Рублёв вылетел с турнира серии «Мастерс», который проходит в итальянском Риме.

Россиянин Котов с победы стартовал на турнире «Мастерс» в Риме

Россиянин, входящий в ТОП-10 рейтинга ATP, в матче 1/16 финала уступил 109-й ракетке мира французу Александру Мюллеру со счётом 6:3, 3:6, 2:6.

В 1/8 финала соперником Мюллера станет победитель матча Николас Харри (Чили) — Стефано Наполитано (Италия).

Ранее Рублёв, ставший победителем турнира «Мастерс» в Мадриде, поднялся на шестую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети
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