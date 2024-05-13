Рублев проиграл 109-й ракетке мира на «Мастерсе» в Риме
13 мая 202417:29
Российский теннисист Андрей Рублёв вылетел с турнира серии «Мастерс», который проходит в итальянском Риме.
Россиянин, входящий в ТОП-10 рейтинга ATP, в матче 1/16 финала уступил 109-й ракетке мира французу Александру Мюллеру со счётом 6:3, 3:6, 2:6.
В 1/8 финала соперником Мюллера станет победитель матча Николас Харри (Чили) — Стефано Наполитано (Италия).
Ранее Рублёв, ставший победителем турнира «Мастерс» в Мадриде, поднялся на шестую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рублев проиграл 109-й ракетке мира на «Мастерсе» в Риме
- Художник Никас Сафронов оставит государству квартиру и картины
- СМИ: Телеканал НТВ отменил показ выпуска шоу «Звезды» после возмущения Поплавской
- ВСУ перебросили на харьковское направление резервные подразделения
- Прокуратура проверит инцидент с самолетом в Подмосковье
- Карл III во время лечения от онкологии потерял вкус
- Два беспилотника ВСУ атаковали Белгород
- Женщина с ребенком упали в шахту грузового подъемника в Иваново
- СМИ: Народную артистку России Санаеву госпитализировали
- «АвтоВАЗ» повысил цены на ряд моделей Lada
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru