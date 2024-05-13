Более 170 участников митинга за отставку Пашиняна были задержаны в Ереване

Полиция Еревана задержала в столице Армении 171 участника митинга за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна, а также прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости.

Пашинян: Ни один пункт из заявления Армении, Азербайджана и РФ сейчас не действует

В МВД республики уточнили, что в настоящее время все задержанные освобождены.

Ранее Пашинян заявил, что если Армения не пойдет на компромисс с Азербайджаном по вопросу границы, то это может привести к войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт 9 мая во время митинга на площади Республики в Ереване дал Пашиняну час на то, что бы он ушёл в отставку, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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