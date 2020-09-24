Детский хоспис в Домодедово получил дополнительное здание

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил детскому хоспису в Домодедове свидетельство о передаче здания, что позволит расширить спектр услуг медорганизации, сообщает «Радио 1».

Московский областной хоспис для детей был открыт при поддержке губернатора региона 29 августа 2019 года в отреставрированной усадьбе Пржевальского и стал первым областным государственным учреждением по оказанию паллиативной медицинской помощи детям. В хосписе развернуто 10 коек для пациентов с неизлечимыми заболеваниями.

В ходе встречи с губернатором об итогах первого года работы медучреждения и о планах по расширению рассказал инициатор проекта, гендиректор АНО «Детский хоспис» председатель комиссии по благотворительности Общественной палаты РФ, протоиерей Александр Ткаченко.

«За первый год работы было сделано очень много, более 400 пациентов с тяжёлыми заболеваниями получили необходимую медицинскую, психологическую, духовную, социальную помощь», - сказал он.

По словам Ткаченко, в этом здании разместят центр физиотерапии, стоматологии, небольшой бассейн. Он также призвал создать центр подготовки специалистов на базе хосписа.

«Ресурсный центр паллиативной помощи для взрослых и детей – это то место, где пациенты смогут получать помощь, но также и центр подготовки специалистов», – добавил собеседник «Радио 1».

Кроме стационарного отделения в хосписе функционирует отделение выездной патронажной службы. В транспортировке детей участвуют авиамедицинские бригады. Всего за год работы на дому оказана помощь 788 детям.