«Работы хватит!»: Популярность инженерных профессий выросла на 10%
Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил НСН, что только в Москве ежедневно открыто более 13 тысяч вакансий по инженерным специальностям.
Прирост числа резюме в сфере инженерных специальностей составляет 10%, такой тенденции нет на других направлениях, заявил НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Число выпускников, выбирающих технические специальности, в России растет. Возросло поступление на классические инженерные специальности. «Это не IT, не экономика, а основные инженерные специальности», сказал ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин, передает ТАСС. Ветерков подтвердил этот тренд.
«Вакансий для инженерных специальностей больше всего в городах-миллионниках, среди них Москва является лидером. В Москве ежедневно открыто более 13 тысяч вакансий по инженерным специальностям. В городах-миллионниках еще порядка десяти тысяч. Если взять другие регионы России за вычетом городов-миллионников, то всего порядка 4,5 тысяч вакансий. Приток таких специалистов идет больше в столицу и крупные города. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани откликов на инженерные вакансии больше, чем в других городах. Это также связано с уровнем заработных плат, выпускники стремятся в эти города», - рассказал он.
По его словам, любой выпускник вуза инженерной специальности без опыта с вероятностью в 90% найдет работу.
«Есть программы регионов, включая гранты, обеспечение жильем, целевые наймы, которые позволяют удерживать специалистов в городах. Дефицит кадров в этой сфере сохраняется, видим прирост резюме, но он не такой значимый, как прирост вакансий. При этом прирост резюме составляет 10%, это значимая цифра. На других направлениях такого не замечаем. Работодатель в первую очередь смотрит кандидата с опытом, но кадровый голод такой, что любой выпускник вуза инженерной специальности с вероятностью 90% найдет работу. Но у молодых специалистов завышенные ожидания, они готовы получать всего на 5-10% меньше, чем опытный специалист», - заключил собеседник НСН.
Ранее депутат Госдумы РФ Сергей Миронов предрек безработное будущее тем, кто учится на юристов и экономистов. По его словам, в России их и так переизбыток, а нужны люди с более прикладными знаниями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
