«Вакансий для инженерных специальностей больше всего в городах-миллионниках, среди них Москва является лидером. В Москве ежедневно открыто более 13 тысяч вакансий по инженерным специальностям. В городах-миллионниках еще порядка десяти тысяч. Если взять другие регионы России за вычетом городов-миллионников, то всего порядка 4,5 тысяч вакансий. Приток таких специалистов идет больше в столицу и крупные города. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани откликов на инженерные вакансии больше, чем в других городах. Это также связано с уровнем заработных плат, выпускники стремятся в эти города», - рассказал он.

По его словам, любой выпускник вуза инженерной специальности без опыта с вероятностью в 90% найдет работу.

«Есть программы регионов, включая гранты, обеспечение жильем, целевые наймы, которые позволяют удерживать специалистов в городах. Дефицит кадров в этой сфере сохраняется, видим прирост резюме, но он не такой значимый, как прирост вакансий. При этом прирост резюме составляет 10%, это значимая цифра. На других направлениях такого не замечаем. Работодатель в первую очередь смотрит кандидата с опытом, но кадровый голод такой, что любой выпускник вуза инженерной специальности с вероятностью 90% найдет работу. Но у молодых специалистов завышенные ожидания, они готовы получать всего на 5-10% меньше, чем опытный специалист», - заключил собеседник НСН.

Ранее депутат Госдумы РФ Сергей Миронов предрек безработное будущее тем, кто учится на юристов и экономистов. По его словам, в России их и так переизбыток, а нужны люди с более прикладными знаниями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

