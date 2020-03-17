Сванидзе о смерти Лимонова: Сильный писатель и западный «левак»
Журналист и публицист Николай Сванидзе рассказал НСН, какую роль сыграл Эдуард Лимонов в истории России
Вечером во вторник, 17 марта, пришло известие о кончине российского писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова. Ему было 77 лет. По некоторым данным, причиной смерти стали осложнения после перенесенной операции.
Журналист и публицист Николай Сванидзе в интервью НСН заявил, что они не были близки с идеологической и политической точки зрения. Тем не менее, собеседник НСН отметил, что Лимонов оставил заметный след в истории современной России.
«У него двоякая роль. Несомненно, очень талантливый, большой и сильный писатель. В этом смысле он сыграл большую роль в истории русской культуры – с этим сложно спорить.
Что касается политики – здесь, я думаю, меньшая роль, чем в культуре. Но человек он был азартный, горячий, человек со своей системой взглядов. Его взгляды были близки к западным левакам, он был человеком, близким к троцкизму, по-своему последовательный. Далекий от меня, действительно далекий от меня политически и идеологически, поэтому мне здесь сложно быть объективным. Но, на каком-то этапе он был заметным российским политиком», - сказал Сванидзе.
Эдуард Лимонов родился в 1943 году в Дзержинске Горьковской (ныне Нижегородской области). В 1974 году эмигрировал из СССР в США, был лишен советского гражданства. В 1987 году Лимонов получил гражданство Франции.
Известность ему принесла опубликованная в 1980 году книга «Это я, Эдичка». В 1990 году вернулся в СССР, начал активную политическую деятельность. Стал основателем впоследствии запрещенной в России национал-большевистской партии (НБП).
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