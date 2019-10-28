Лимонов: Буковский заменил дезертировавшую Алексееву
Писатель и политик в эфире НСН вспомнил, как вместе с Буковским устраивал митинги на Триумфальной площади.
В Великобритании на 77-ом году жизни скончался известный диссидент Владимир Буковский. «Владимир Буковский ушел из жизни 27 октября 2019 году в английском городе Кембридж», — говорится в сообщении на официальном сайте Владимира Буковского.
Писатель и политик Эдуард Лимонов в эфире НСН рассказал, что Владимир Буковский долгое время был его соратником в политической борьбе.
«Я его знал, и, более того, после того, как у нас дезертировала из «Стратегии-31» (всероссийское гражданское движение в защиту свободы собраний в России – НСН) Людмила Алексеева, то Владимир Буковский согласился быть одним из заявителей этих митингов на Триумфальной площади. И довольно долгое время его фамилия в списке заявителей стояла рядом с моей. В последний раз я с ним виделся лет пять тому назад, когда снимал квартиру на Ленинском проспекте, и он ко мне пришел в сопровождении каких-то двух мужчин и женщин, кто они такие, я не запомнил. Но я помню, что он совсем не пил, но очень много курил, выкурил две пепельницы и мы жарко о чем-то многие часы спорили. О чем спорили, не помню, но помню, что он был уже в таком несколько запущенном, болезненном виде», - сказал Лимонов.
Владимир Буковский был одним из самых известных диссидентов Советского союза. В 1972 году его приговорили к двум годам заключения и пяти годам ссылки за «антисоветскую агитацию». В 1976 году Буковского обменяли на находившегося в тюрьме главы Компартии Чили Луиса Корвалана, что породило поговорку: «обменяли хулигана на Луиса Корвалана». С 1976 года Буковский проживал в Великобритании. В 2007 году он был выдвинут кандидатом в президенты России на выборы 2008 года, однако позднее Центризбирком отказал ему в регистрации, так как Буковский последние десять лет не проживал на территории Российской федерации. В 2016 году Буковский был обвинен британскими властями в изготовлении и хранении детской порнографии.
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