Лимонов: Буковский заменил дезертировавшую Алексееву

В Великобритании на 77-ом году жизни скончался известный диссидент Владимир Буковский. «Владимир Буковский ушел из жизни 27 октября 2019 году в английском городе Кембридж», — говорится в сообщении на официальном сайте Владимира Буковского.

Писатель и политик Эдуард Лимонов в эфире НСН рассказал, что Владимир Буковский долгое время был его соратником в политической борьбе.

«Я его знал, и, более того, после того, как у нас дезертировала из «Стратегии-31» (всероссийское гражданское движение в защиту свободы собраний в России – НСН) Людмила Алексеева, то Владимир Буковский согласился быть одним из заявителей этих митингов на Триумфальной площади. И довольно долгое время его фамилия в списке заявителей стояла рядом с моей. В последний раз я с ним виделся лет пять тому назад, когда снимал квартиру на Ленинском проспекте, и он ко мне пришел в сопровождении каких-то двух мужчин и женщин, кто они такие, я не запомнил. Но я помню, что он совсем не пил, но очень много курил, выкурил две пепельницы и мы жарко о чем-то многие часы спорили. О чем спорили, не помню, но помню, что он был уже в таком несколько запущенном, болезненном виде», - сказал Лимонов.