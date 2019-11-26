Лимонов назвал «плевком» решение ЕСПЧ о выплате ему денег
Писатель и политик в эфире НСН заявил, что не собирается получать присужденные ему ЕСПЧ деньги из-за нарушения свободы слова после обвинений в адрес экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск писателя Эдуарда Лимонова и признал, что российский суд нарушил его право на свободу слова. По решению ЕСПЧ государство-ответчик обязано выплатить Лимонову 19,5 тыс. евро: 11,7 тыс. евро в качестве компенсации морального ущерба и 7,8 тыс. евро за моральный вред. Напомним, поводом для разбирательства стало заявление Эдуарда Лимонова в 2007 году, что суды Москвы подконтрольны экс-мэру столицы Юрию Лужкову.
Сам писатель и политик Эдуард Лимонов в беседе с НСН заявил, что уже и забыл о своем оппоненте.
«Лужков меня абсолютно не интересует, я забыл о нем, это было так давно. Для политической организации это [19,5 тыс. евро] - не деньги, это «тьфу», плевок», - сказал он. При этом, писатель добавил, что «даже пальцем не двину» для получения этих средств от государства, которое обязали выплатить компенсацию.
Однако, Эдуард Лимонов признался, что ждет чтобы ЕСПЧ доказал, что он не трус, как российские суды и одобрил другой его иск.
«Я жду, что когда-нибудь, возможно, ЕСПЧ соблаговолит принять решение по иску НБП (Национал-большевитская партия – прим. НСН) о запрещении партии. Он был подан 2007 году, это уже 12 лет прошло. Мы считаем, что партия была запрещена не правильно – мы прошли все российские инстанции, включая президиум верховного суда, и результат был все тот же. У нас [в России] суды трусливые, у них видимо тоже – ЕСПЧ трусливый суд. Радикальная партия им несимпатична. Тогда же они немедленно приняли решение по республиканской партии Владимира Лужкова - запрет с партии был снят и она сейчас существует в форме ПАРНАСа», - заключил собеседник НСН.
4 апреля 2007 года Эдуард Лимонов в эфире радио «Свобода» комментируя судебный процесс по «Маршу несогласных», сказал, что «московские суды подконтрольны Лужкову» и «в московских судах антилужковские решения никогда не принимались». Тогда еще мэр Москвы Юрий Лужков, решив, что это клевета, которая порочит его честь и достоинство, подал иск к писателю и радиостанции в октябре того же года. В 2008 году Бабушкинский суд Москвы оштрафовал Лимонова на 500 тысяч рублей за распространение не соответствующей действительности информации, после чего Лимонов обратился в ЕСПЧ.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Белый дом эвакуировали из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
- В Петербурге начали водить экскурсии к дому историка-потрошителя
- Украина рассчитывает на санкции США в отношении «Северного потока – 2»
- Возросло число жертв землетрясения в Албании
- Лимонов назвал «плевком» решение ЕСПЧ о выплате ему денег