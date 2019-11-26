Лимонов назвал «плевком» решение ЕСПЧ о выплате ему денег

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск писателя Эдуарда Лимонова и признал, что российский суд нарушил его право на свободу слова. По решению ЕСПЧ государство-ответчик обязано выплатить Лимонову 19,5 тыс. евро: 11,7 тыс. евро в качестве компенсации морального ущерба и 7,8 тыс. евро за моральный вред. Напомним, поводом для разбирательства стало заявление Эдуарда Лимонова в 2007 году, что суды Москвы подконтрольны экс-мэру столицы Юрию Лужкову.

Сам писатель и политик Эдуард Лимонов в беседе с НСН заявил, что уже и забыл о своем оппоненте.

«Лужков меня абсолютно не интересует, я забыл о нем, это было так давно. Для политической организации это [19,5 тыс. евро] - не деньги, это «тьфу», плевок», - сказал он. При этом, писатель добавил, что «даже пальцем не двину» для получения этих средств от государства, которое обязали выплатить компенсацию.