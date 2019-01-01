Лимонов: Я Прилепина драться не учил

Писатель Захар Прилепин оказался в центре скандала, пишет издание «Город V». На литературном фестивале «Литр» во Владивостоке он ударил по лицу местного поэта Спартака Голикова. Поводом для рукоприкладства стали распространяемые последним в соцсети стикеры с изображением Прилепина и подписью «Прилепка». Оскорблённый писатель был намерен поговорить с обидчиком, однако не удержался и применил силу.

Писатель Эдуард Лимонов, которого Прилепин неоднократно назвал своим учителем, в эфире НСН не нашёл событие заслуживающим внимания. Также он открестился от статуса педагога в области рукопашного боя.