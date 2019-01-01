Лимонов: Я Прилепина драться не учил
Писатель заявил НСН, что драка писателя с владивостокским поэтом Голиковым - обычная бытовуха.
Писатель Захар Прилепин оказался в центре скандала, пишет издание «Город V». На литературном фестивале «Литр» во Владивостоке он ударил по лицу местного поэта Спартака Голикова. Поводом для рукоприкладства стали распространяемые последним в соцсети стикеры с изображением Прилепина и подписью «Прилепка». Оскорблённый писатель был намерен поговорить с обидчиком, однако не удержался и применил силу.
Писатель Эдуард Лимонов, которого Прилепин неоднократно назвал своим учителем, в эфире НСН не нашёл событие заслуживающим внимания. Также он открестился от статуса педагога в области рукопашного боя.
«А ко мне это какое имеет отношение? Я что, участковый, что ли? Драться, это плохо, наверное. Я его не учил драться. Не надо мне какие-то мелочи тыкать! Откуда я знаю, кто там дерётся. Это бытовуха какая-то глупая. Ей богу, это мелко! Я не занимаюсь такой чепухой», — возмутился Лимонов.
Добавим, пострадавший поэт не остался в обиде на Прилепина. Он написал на своей странице в Facebook, что за него можно не беспокоиться, так как у «политрука нежные, почти женские руки, большого писателя, классика, так сказать, литературы тихоокеанской России».
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