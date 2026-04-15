Стоимость свадьбы на 30–70 гостей в этом году может доходить до 6 млн рублей, пишут «Известия». При этом в последние годы наблюдается резкий рост стоимости всех составляющих свадебного бюджета. Увеличение цен составляет в среднем не менее 35%, отдельные подрядчики и площадки подняли стоимость услуг на 50%. Милонов отметил, что организаторы свадебных торжеств часто предлагают ненужные услуги.

«Отмечать можно по-разному. Я бы сказал, что компании, которые предлагают услуги по организации свадебных торжеств, стараются предложить максимальный набор услуг. То, что считалось нормой раньше, сейчас уже считается недостаточным. Они таким образом вводят людей в заблуждение и предлагают объективно ненужные вещи, только бы у них покупали. Не просто белое платье, а белое платье с какими-то прибамбасами. Честно говоря, эти накрутки к свадьбе отношения не имеют, на счастье будущей семьи никак не повлияют. Может быть, наоборот, разочаруют, что столько денег потрачено», - допустил он.