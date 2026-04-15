Свадьбе нужна душевность: Милонов призвал россиян выбирать любовь, а не понты
Избыточные свадебные услуги никак не могут повлиять на будущее семейное счастье в паре, сказал НСН Виталий Милонов.
В погоне за масштабной свадьбой сегодня нередко забывают о том, что главное – любовь и желание двоих создать семью, заявил НСН зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Стоимость свадьбы на 30–70 гостей в этом году может доходить до 6 млн рублей, пишут «Известия». При этом в последние годы наблюдается резкий рост стоимости всех составляющих свадебного бюджета. Увеличение цен составляет в среднем не менее 35%, отдельные подрядчики и площадки подняли стоимость услуг на 50%. Милонов отметил, что организаторы свадебных торжеств часто предлагают ненужные услуги.
«Отмечать можно по-разному. Я бы сказал, что компании, которые предлагают услуги по организации свадебных торжеств, стараются предложить максимальный набор услуг. То, что считалось нормой раньше, сейчас уже считается недостаточным. Они таким образом вводят людей в заблуждение и предлагают объективно ненужные вещи, только бы у них покупали. Не просто белое платье, а белое платье с какими-то прибамбасами. Честно говоря, эти накрутки к свадьбе отношения не имеют, на счастье будущей семьи никак не повлияют. Может быть, наоборот, разочаруют, что столько денег потрачено», - допустил он.
По словам собеседника НСН, в погоне за масштабным торжеством сегодня нередко забывают о главной составляющей крепкого брака.
«Главное – праздновать душевно. Часто за потраченными деньгами и экстра-вещами типа лепестков роз на километр теряется главное – любовь, понимание, душевность. Если люди любят друг друга, для них главное – семья. Посмотрите на звезд, которые обзаводятся специальными породами собачек для свадеб, платьями за миллионы, а потом разводятся через полгода. Для них все эти внешние понты замещают любовь и взаимопонимание. Свадьба – не какая-то возможность надеть 55 платьев и попробовать 55 блюд. Свадьба – создание семьи. Если есть любовь, есть и семья, а это самое главное», - сказал он.
Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман сообщила НСН, что в 2026 году многие пары выбирают для себя свадьбы в русском стиле. По ее словам, подобное торжество - не про гжель или хохлому, а про современное прочтение декора, передает «Радиоточка НСН».
