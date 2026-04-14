Кокошники и петушки: Какими будут свадьбы в 2026 году
Организатор свадеб рассказала НСН о буме свадеб «а-ля рус», по сравнению с прошлым годом они обойдутся на 30-40% дороже.
Отпраздновать свадьбу в этом году будет дороже на 30-40% по сравнению с прошлым годом, кроме того, многие захотят отпраздновать событие в русском стиле, заявила НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.
Стоимость свадьбы в этом году может доходить до 6 млн рублей, пишут «Известия». При этом в кризисный период наиболее востребован диапазон 2–4 млн рублей.
«Если в прошлом году можно было уложиться в два миллиона и организовать достойную свадьбу, то в этом году это уже невозможно. Главная проблема — пары смотрят примеры прошлых лет, спрашивают цену, но она уже неактуальна, так как в этом году аналогичная свадьба обойдётся на 30–40% дороже. Поэтому сегодня честная стартовая цена — от 2 миллионов рублей для торжества для 30–50 гостей. Верхняя планка — 5–6 миллионов», - подтвердила Лейбман.
При этом 2,5 миллиона рублей будет достаточно для скромной, но качественной свадьбы.
«Даже самая бюджетная свадьба в этом году обойдется в 2,5 миллиона рубля. Это при том, что мероприятие в мае, когда цены ниже. Такая свадьба включает хороший ресторан, проверенного ведущего среднего ценового сегмента, кавер-группу, вкусную еду, хороший алкоголь и фотографа, - все необходимое, без излишеств», - отметила организатор свадеб.
Дороже стали все услуги, начиная от банкета и заканчивая такси для гостей.
«Подорожали продукты и вино, стали дороже гонорары подрядчиков, ведущих, стилистов и так далее. У всех подрядчиков с прошлого года подорожали расходные материалы. Сильно возрос в цене декор, который всегда был большой статьей расходов. Но в этом году цветы стремительно росли в цене. Рост коснулся даже проката музыкального, звукового и технического оборудования, так как его обслуживание требует затрат, а некоторые товары из-за санкций просто не поставляются в страну, что увеличивает их стоимость. Аренда и обслуживание тоже подорожали», - рассказала собеседница НСН.
В этом году ожидается бум свадеб с русским народным колоритом.
«Это будет очень актуально. В целом наблюдается большой интерес ко всему русскому: в украшениях, одежде, кино... Снимается много фильмов по мотивам русских сказок, они осовремениваются, подаются по-новому. Свадьбы в русском стиле — это не про гжель или хохлому, а про современное прочтение декора. Если вы поищете в интернете "а-ля рус", то увидите красивые современные кокошники для невест, фасоны платьев, леденцы, красных петушков на палочках. Это красиво, стильно и очень популярно. Многие пары проявляют к этому большой интерес, поэтому в этом году ожидается огромное количество свадеб именно в этой тематике», - добавила Лейбман.
Горячие новости
- Путин подписал указ о создании в РФ общества изобретателей и рационализаторов
- Гендиректор Музея Победы вошел в состав Общественной палаты России
- Кокошники и петушки: Какими будут свадьбы в 2026 году
- В ЕС назвали нереалистичным вступление Украины к 2027 году
- «Неприемлема»: Трамп заявил, что разочаровался в Мелони
- Адвокат Жорин заявил, что полиция не имеет права проверять телефоны на улицах
- Россиянам назвали причину ухудшения работы мозга после 35 лет
- Домик на пенсию: Какие регионы россияне выбирают для покупки недвижимости
- Прибыль продюсерской компании Киркорова упала в два раза
- Россиянам объяснили, что делать с недоеденными освященными куличами