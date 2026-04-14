Отпраздновать свадьбу в этом году будет дороже на 30-40% по сравнению с прошлым годом, кроме того, многие захотят отпраздновать событие в русском стиле, заявила НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.

Стоимость свадьбы в этом году может доходить до 6 млн рублей, пишут «Известия». При этом в кризисный период наиболее востребован диапазон 2–4 млн рублей.

«Если в прошлом году можно было уложиться в два миллиона и организовать достойную свадьбу, то в этом году это уже невозможно. Главная проблема — пары смотрят примеры прошлых лет, спрашивают цену, но она уже неактуальна, так как в этом году аналогичная свадьба обойдётся на 30–40% дороже. Поэтому сегодня честная стартовая цена — от 2 миллионов рублей для торжества для 30–50 гостей. Верхняя планка — 5–6 миллионов», - подтвердила Лейбман.

При этом 2,5 миллиона рублей будет достаточно для скромной, но качественной свадьбы.