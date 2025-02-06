«Не ради выгоды»: Кто и зачем покупает муляжи медалей на маркетплейсах

Производители отметили, что продавцы должны явным образом указывать в названии товара, что это муляж, а также наносить соответствующую метку на изделие. Также уточняется, что все бланки удостоверений, которые прилагаются к изделиям – незаполненные, без подписей и печатей.

«Вручающая организация, фонд или любой общественный коллектив имеют возможность поставить свою подпись и печать. В любом случае, после этого статус продукции не изменится: никаких прав, льгот или освобождения от обязанностей ее обладатель не получит. Обесценивание наград происходит не из-за того, что они доступны к продаже. Далеко не все купившие такую продукцию будут использовать их неподобающим образом. Вместе с тем, осуждаем использование наград не по назначению, лицами, которые приобрели их для незаконного получения общественного статуса, выгод или с иными неблаговидными целями», - добавили производители.

Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков заявил НСН, что направил обращение в Госдуму с просьбой проверить информацию о продаже на маркетплейсах поддельных медалей. В то же время с ним не согласился депутат Госдумы Виталий Милонов, который награжден орденом Мужества. По его словам, в некоторых случаях покупка «фальшивых» медалей оправдана, так как их обладатели просто опасаются носить оригиналы.

