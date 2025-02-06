«Не ради выгоды»: Кто и зачем покупает муляжи медалей на маркетплейсах
При носке муляжа незаслуженной награды статус человека не меняется: никаких прав, льгот или освобождения от обязанностей он не получает, рассказали НСН в «Челзнаке».
Муляжи наград могут использоваться для повседневной носки с целью сохранить внешний вид оригинальной награды, также копии наград годятся для различных мероприятий просветительского и культурного характера, рассказали НСН представители челябинского завода наградной продукции «Челзнак».
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ранее обратила внимание на продажу фальшивых медалей на маркетплейсах и назвала это «дискредитацией российской армии». Об этом она написала в своем Telegram-канале. Она опубликовала скриншот с OZON и Wildberries, на котором покупателям предлагаются различные военные медали, в том числе, за заслуги на СВО. Производители рассказали, что после этого и в преддверии 23 февраля маркетплейсы скрыли карточки с их товарами.
«Наши изделия, которыми раньше награждали волонтеров, общественных деятелей, сейчас скрыты маркетплейсом. Это неожиданный «подарок» в преддверии Дня защитника Отечества и годовщины начала спецоперации. Так называемые «муляжи» ведомственных или государственных наград могут быть полезны. Например, желание военнослужащих сохранить оригинальную награду и использовать для повседневной носки муляж хорошего качества. Ведь с течением времени медали могут быть утрачены либо их внешний вид потребует обновления. Где и как получать в таком случае дубликаты официально врученных наград - вопрос открытый. Следующим вариантом, когда может быть востребован муляж ведомственной или даже государственной награды, - это мероприятия просветительского и культурного характера. Например, музейные экспозиции, посвященные героям СВО, театральные и кинопостановки, мероприятия исторических реконструкторов, да и просто личные коллекции увлеченных фалеристов», - рассказали в «Челзнаке».
Производители отметили, что продавцы должны явным образом указывать в названии товара, что это муляж, а также наносить соответствующую метку на изделие. Также уточняется, что все бланки удостоверений, которые прилагаются к изделиям – незаполненные, без подписей и печатей.
«Вручающая организация, фонд или любой общественный коллектив имеют возможность поставить свою подпись и печать. В любом случае, после этого статус продукции не изменится: никаких прав, льгот или освобождения от обязанностей ее обладатель не получит. Обесценивание наград происходит не из-за того, что они доступны к продаже. Далеко не все купившие такую продукцию будут использовать их неподобающим образом. Вместе с тем, осуждаем использование наград не по назначению, лицами, которые приобрели их для незаконного получения общественного статуса, выгод или с иными неблаговидными целями», - добавили производители.
Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков заявил НСН, что направил обращение в Госдуму с просьбой проверить информацию о продаже на маркетплейсах поддельных медалей. В то же время с ним не согласился депутат Госдумы Виталий Милонов, который награжден орденом Мужества. По его словам, в некоторых случаях покупка «фальшивых» медалей оправдана, так как их обладатели просто опасаются носить оригиналы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Петербурге наживались на контрактниках ВС РФ
- Автомобиль Вучича потерял колесо на ходу
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru