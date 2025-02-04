Екатерина Мизулина возмутилась продажей фальшивых медалей на Wildberries и Ozon

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратила внимание на продажу фальшивых медалей на маркетплейсах и назвала это «дискредитацией российской армии». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Это ли не есть самая настоящая дискредитация армии? Наши бойцы сражаются на фронте, рискуя жизнью, а на площадках продаются какие-то липовые медали и ордена», - возмутилась она.

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При этом Мизулина опубликовала скриншот с OZON и Wildberries, на котором покупателям предлагаются различные военные медали, в том числе, за заслуги на СВО.

Ранее служба безопасности Wildberries заблокировала поддельный сайт маркетплейса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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