Екатерина Мизулина возмутилась продажей фальшивых медалей на Wildberries и Ozon
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратила внимание на продажу фальшивых медалей на маркетплейсах и назвала это «дискредитацией российской армии». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Это ли не есть самая настоящая дискредитация армии? Наши бойцы сражаются на фронте, рискуя жизнью, а на площадках продаются какие-то липовые медали и ордена», - возмутилась она.
При этом Мизулина опубликовала скриншот с OZON и Wildberries, на котором покупателям предлагаются различные военные медали, в том числе, за заслуги на СВО.
Ранее служба безопасности Wildberries заблокировала поддельный сайт маркетплейса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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