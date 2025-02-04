Екатерина Мизулина возмутилась продажей фальшивых медалей на Wildberries и Ozon

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратила внимание на продажу фальшивых медалей на маркетплейсах и назвала это «дискредитацией российской армии». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Это ли не есть самая настоящая дискредитация армии? Наши бойцы сражаются на фронте, рискуя жизнью, а на площадках продаются какие-то липовые медали и ордена», - возмутилась она.