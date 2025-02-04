«Обесценивает награды!»: Госдуму призвали проверить продажу медалей на маркетплейсах

Президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в разговоре с НСН заявил, что направил обращение в Госдуму с просьбой проверить информацию о продаже на маркетплейсах поддельных медалей участников спецоперации.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина раскритиковала продажу поддельных медалей на маркетплейсах, охарактеризовав это как «дискредитацию российской армии». В своем Telegram-канале она опубликовала скриншоты, где предлагаются различные военные медали, включая награды за участие в спецоперации на Украине. Кременсков отметил, что такие медали-муляжи представлены на многих маркетплейсах.