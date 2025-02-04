«Обесценивает награды!»: Госдуму призвали проверить продажу медалей на маркетплейсах
Вопросом поддельных медалей должны заняться правоохранительные органы, а депутатам необходимо инициировать свою проверку, отметил в эфире НСН Алексей Кременсков.
Президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в разговоре с НСН заявил, что направил обращение в Госдуму с просьбой проверить информацию о продаже на маркетплейсах поддельных медалей участников спецоперации.
Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина раскритиковала продажу поддельных медалей на маркетплейсах, охарактеризовав это как «дискредитацию российской армии». В своем Telegram-канале она опубликовала скриншоты, где предлагаются различные военные медали, включая награды за участие в спецоперации на Украине. Кременсков отметил, что такие медали-муляжи представлены на многих маркетплейсах.
«Я изучил рынок этих медалей-муляжей, как описано в карточках товаров. Они представлены на многих маркетплейсах. Изучил юридический статус вопроса и Дмитрию Геннадьевичу Гусеву тоже информацию отправил на изучение этого вопроса более глубоко. Сейчас Дмитрий Геннадьевич уже может инициировать депутатскую проверку по этому вопросу. Размещение такой продукции, пусть она даже сувенирная или муляж, для каких целей – непонятно. Но в любом случае считаю, что такие вещи не должны продаваться. Это обесценивает конкретно награды, подводится неуважение к ним», - сказал Кременсков.
Он отметил, что вопросом поддельных медалей должны заняться правоохранительные органы.
«Если это копия под оригинал, то, конечно, это подделка. А подделка медалей и наград запрещена законом. Непонятно, для чего эти реплики, кто бы их на самом деле покупал, ходить с ними по улице глупо... У меня нет какого-то объяснения, для чего производить эти реплики. В любом случае, если это действительно подделка знаков отличия, то здесь уже должны задаться вопросом правоохранительные органы», - добавил собеседник агентства.
Фальшивые медали продаются на маркетплейсах с незаполненными удостоверениями, что позволяет недобросовестным продавцам подделывать записи и печати. Цена на такие «награды» варьируется от 400 до 1,2 тысячи рублей. При этом не все они помечены как муляжи, передает «Радиоточка НСН».
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