«Опасаются носить!»: Милонов поспорил с Мизулиной о фальшивых медалях с маркетплейсов

«Такие медали продавались всегда. Если медаль номерная, это подделка, а остальные медали могут приравниваться к дубликатам. Лично я такие не покупаю и не пользуюсь. Но я знаю людей, которые опасаются носить редкие медали, такая медаль у них дома, например, а на мероприятия они надевают точные копии. У них есть все удостоверения, поэтому не могу сказать, что в данном случае это аморально. Государственные медали продавать нельзя, но есть медали, которые не имеют государственного статуса, они просто памятные знаки. Их нельзя продавать, если их внешний вид запатентован, но это другая история», - объяснил он.

В связи с этим депутат призвал наладить возможность приобретения дубликатов медалей, например, через «Госуслуги».

«Я бы для этих целей сделал государственный сервис, который бы мог продавать такие варианты медалей. Есть уважительные причины, когда люди утеряли медаль, тогда у них должна быть возможность их восстановить. Правильнее было бы это сделать через «Госуслуги», например, а не покупать китайскую подделку. Все-таки подделки выглядят иначе», - заключил собеседник НСН.

Ранее служба безопасности Wildberries заблокировала поддельный сайт маркетплейса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

